Біля ЗАЕС встановили локальне перемир’я для проведення ремонтних робіт, - МАГАТЕ

П'ятниця 07 листопада 2025 18:52
Біля ЗАЕС встановили локальне перемир’я для проведення ремонтних робіт, - МАГАТЕ Фото: біля ЗАЕС встановили локальне перемир’я для проведення ремонтних робіт (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС встановили локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередачі напругою 330 кВ.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як повідомили в агентстві, вранці 7 листопада розпочалося розмінування та інші підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ, зв’язок якої з електростанцією був перерваний шість місяців тому.

Очікується, що 8 листопада фахівці розпочнуть ремонтні роботи, аби відновити підключення "Феросплавна-1" до станції протягом найближчих днів.

У МАГАТЕ зазначили, що це надасть станції доступ до двох ліній електропередачі після ремонту лінії "Дніпровська" напругою 750 кВ минулого місяця.

"Очевидно, що недостатньо мати лише одну лінію електропередачі для станції, яка до війни мала десять. Після інтенсивних і складних консультацій з російською федерацією та Україною ми домовилися про нове вікно перемир’я, яке дозволить провести додаткові ремонтні роботи", - заявив Гроссі.

Він зазначив, що представники МАГАТЕ, які базуються на ЗАЕС, стежитимуть за новими ремонтними роботами.

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, 23 вересня "Енергоатом" повідомив про вже десятий з початку повномасштабного вторгнення блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

За даними компанії, окупанти навмисно не підключають ЗАЕС до української енергосистеми.

Єдина зовнішня лінія електропередач, що забезпечувала зв’язок станції з енергомережами України, перестала працювати. Через це атомна станція перейшла на аварійне живлення від дизельних генераторів.

Фахівці попереджали, що подібна ситуація створює загрозу ядерної аварії, адже зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження реакторів.

Живлення Запорізької АЕС відновили лише через місяць.

18 жовтня на ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач після блекауту.

