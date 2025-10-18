ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На ЗАЭС начали ремонт линий энергоснабжения атомной электростанции, - МАГАТЭ

Украина, Суббота 18 октября 2025 12:30
UA EN RU
На ЗАЭС начали ремонт линий энергоснабжения атомной электростанции, - МАГАТЭ Фото: Рафаэль Гросси (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Запорожской атомной станции был начат ремонт линий электропередач после 4-недельного отключения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Начались работы по ремонту поврежденных линий электропередач к ЗАЭС после 4-недельного отключения, после установления местных зон прекращения огня, чтобы позволить продолжить работы", - сообщил Гросси.

Он отметил, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности и защищенности региона. По его словам, обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию сложного плана ремонта.

Блэкаут на ЗАЭС

23 сентября "Энергоатом" сообщил об уже десятом с начала полномасштабного вторжения блэкауте на Запорожской атомной электростанции. По данным компании, оккупанты намеренно не подключают ЗАЭС к украинской энергосистеме.

Единственная внешняя линия электропередач, обеспечивавшая связь станции с энергосетями Украины, перестала работать. Из-за этого атомная станция перешла на аварийное питание от дизельных генераторов.

Специалисты предупреждали, что подобная ситуация создает угрозу ядерной аварии, ведь внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения реакторов. В МАГАТЭ подтвердили, что после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на объекте остается критическая ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
Новости
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов