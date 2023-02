У острова Вануату в Тихом океане проснулся подводный вулкан, возможно цунами

Как отмечает издание, старший офицер подлодки Рикардо Уильям сказал, что подводный вулкан Восточный Апиа дрожит и выбрасывает пар с раннего утра в среду, 1 февраля.

"Активность вулкана немного возросла до взрывов, выбросивших пепел на 100 километров вокруг подводного вулкана. Мы посоветовали авиации, а также кораблям держаться подальше от восточного региона острова Апиа", - подчеркнул он.

Подводный вулкан, находящийся в 6 км восточнее острова Апиа, является одним из активных подводных вулканических конусов и кальдеров, которые в последний раз извергались в 2004 году. По данным СМИ, власти попросили людей держаться подальше от побережья, поскольку взрывы грунтовых вод могут вызвать волны цунами. Для других островов вокруг Апиа была объявлена тревога.

Vanuatu- East Epi submarine volcano eruption this morning. Credit to different sources for the pictures. pic.twitter.com/Y5Y3FPzqej