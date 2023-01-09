У берегов Индонезии зафиксировали мощное землетрясение

В понедельник, 9 января, в море Банда вблизи Индонезии и Восточного Тимора произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,6 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчки ощущались даже в Австралии. Также было объявлено предупреждение о цунами. Жителей нескольких районов призвали эвакуироваться на возвышенные места

Центр землетрясения, произошедшего в 2:47 утра по местному времени во вторник, находился в море Банда, примерно в 85 километрах к северу от острова Бабар, входящего в состав индонезийской провинции Малуку, или в 368 километрах к северо-востоку от Восточного Тимора.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение имело магнитуду 7,6 и произошло на глубине около 95 километров под морским дном.

Толчки ощущались по всему региону, но сообщений о серьезных разрушениях или жертвах не поступало. Жители австралийского города Дарвин, расположенного более чем в 600 километрах от эпицентра, также почувствовали землетрясение.

Just experienced my first earthquake in Darwin. A 7.8 magnitude apparently. #darwinearthquake pic.twitter.com/cScmvfQUZO — Aussie Lobster (@Aussielobster) January 9, 2023

Напомним, ранее в районе архипелага Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,2 баллов.

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