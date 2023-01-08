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На Вануату произошло мощное землетрясение, возможно цунами

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Океания, Воскресенье 08 января 2023 18:03
На Вануату произошло мощное землетрясение, возможно цунами Фото: возможно цунами в результате мощного землетрясения на острове Вануату (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В районе архипелага Вануату (тихоокеанское государство в Меланезии) произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 40 км западнее города Порт-Олри на Вануату, глубина толчка 10 км.

"На некоторых побережьях Вануату возможны волны цунами, достигающие от 0,3 до 1 метра над уровнем прилива", - отметил Тихоокеанский центр предупреждения цунами.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

В ноябре РБК-Украина сообщало, что на острове Ява произошло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых.

Кроме того, 21 ноября ночью у греческого острова Крит произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера.

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