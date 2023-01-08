На Вануату произошло мощное землетрясение, возможно цунами

Фото: возможно цунами в результате мощного землетрясения на острове Вануату (GettyImage)

В районе архипелага Вануату (тихоокеанское государство в Меланезии) произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.