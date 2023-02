Біля острова Вануату у Тихому океані прокинувся підводний вулкан, можливе цунамі

Як зазначає видання, старший офіцер підводного човна Рікардо Вільям сказав, що підводний вулкан Східний Апіа тремтить і викидає пару з раннього ранку в середу, 1 лютого.

"Активність вулкана трохи зросла до вибухів, які викинули попіл на 100 кілометрів навколо підводного вулкана. Ми порадили авіації, а також кораблям триматися подалі від східного регіону острова Апіа", - наголосив він.

Підводний вулкан, що знаходиться у 6 км на схід від острова Апіа, є одним з активних підводних вулканічних конусів і кальдери, які востаннє вивергалися в 2004 році. За даними ЗМІ, влада попросила людей триматися подалі від узбережжя, оскільки вибухи ґрунтових вод можуть спричинити хвилі цунамі. Для інших островів навколо Апіа було оголошено тривогу.

Vanuatu- East Epi submarine volcano eruption this morning. Credit to different sources for the pictures. pic.twitter.com/Y5Y3FPzqej