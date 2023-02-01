Біля острова Вануату у Тихому океані прокинувся підводний вулкан, можливе цунамі
У Вануату (Меланезія) почалося виверження активного підводного вулкана, який викинув у небо клуби попелу на 100 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RNZ.
Як зазначає видання, старший офіцер підводного човна Рікардо Вільям сказав, що підводний вулкан Східний Апіа тремтить і викидає пару з раннього ранку в середу, 1 лютого.
"Активність вулкана трохи зросла до вибухів, які викинули попіл на 100 кілометрів навколо підводного вулкана. Ми порадили авіації, а також кораблям триматися подалі від східного регіону острова Апіа", - наголосив він.
Підводний вулкан, що знаходиться у 6 км на схід від острова Апіа, є одним з активних підводних вулканічних конусів і кальдери, які востаннє вивергалися в 2004 році. За даними ЗМІ, влада попросила людей триматися подалі від узбережжя, оскільки вибухи ґрунтових вод можуть спричинити хвилі цунамі. Для інших островів навколо Апіа було оголошено тривогу.
Vanuatu- East Epi submarine volcano eruption this morning. Credit to different sources for the pictures. pic.twitter.com/Y5Y3FPzqej— Philip Malsale (@realPhilMalsale) February 1, 2023
На початку січня цьогоріч РБК-Україна повідомляло, що у районі архіпелагу Вануату стався землетрус магнітудою 7,2, повідомила Геологічна служба США (USGS).
Крім того, протягом січня в Аргентині стався потужний землетрус, поштовхи якого відчувалися у Парагваї.
Нагадаємо, що у січні сталася ціла серія землетрусів і вивержень. Так, в Індонезії 16 січня стався землетрус отужністю 6 балів за шкалою Ріхтера, район Північної Суматри, 9 січня у морі Банда поблизу Індонезії та Східного Тимору стався потужний землетрус магнітудою 7,6.
Додамо, що 15 січня у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,9 у провінції Елязиг у східній Анатолії.
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