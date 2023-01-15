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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

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Турция, Воскресенье 15 января 2023 22:03
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 Фото: землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в турецкой провинции Элязыг (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Землетрясение произошло в провинции Элязыг в восточной Анатолии магнитудой 4,9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое информационное агентство Анадолу.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 06:36 по местному времени.

Эпицентр землетрясения размещался в районе Сивриджи. Очаг залегал на глубине 17,9 км.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Недавно РБК-Украина сообщало, что 9 января в море Банда вблизи Индонезии и Восточного Тимора произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составляла 7,6 по шкале Рихтера.

Напомним, ранее в районе архипелага Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,2.

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