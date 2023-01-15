В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение произошло в провинции Элязыг в восточной Анатолии магнитудой 4,9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое информационное агентство Анадолу .

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 06:36 по местному времени.

Эпицентр землетрясения размещался в районе Сивриджи. Очаг залегал на глубине 17,9 км.

О жертвах и разрушениях не сообщается.