Возле Мариинского парка в Киеве появился проезд имени Андрея Парубия (карта)
В Киеве безымянному проезду вблизи Мариинского парка присвоили имя Андрея Парубия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Какой именно проезд в Киеве назвали в честь Парубия
Украинцам рассказали, что имя Андрея Парубия присвоили безымянному проезду в Киеве, который расположен между:
- Мариинским парком;
- домом №9 на улице Михаила Грушевского.
"Такое решение приняли сегодня, 23 апреля, на пленарном заседании Киевсовета", - уточнили в КГГА.
Дом №9, расположенный на улице Михаила Грушевского
Вклад Парубия в становление и защиту Украины
Депутат Киевсовета Марина Порошенко напомнила, что имя Андрея Парубия неразрывно связано:
- с утверждением украинской государственности;
- со становлением современной парламентской традиции;
- с последовательной защитой национальных интересов Украины.
"Андрей Парубий был одним из тех политиков, кто не только творил новейшую историю украинского парламента, но и отстаивал стратегический курс государства на свободу, демократию и европейское будущее", - подчеркнула она.
Кроме того, Парубий, по ее словам, был "человеком государственного масштаба, для которого Украина всегда стояла выше политических игр".
"Он принадлежал к поколению творцов независимости, которые не просто говорили о сильном украинском государстве, а ежедневно работали для его утверждения", - добавила Порошенко.
Следовательно, присвоение его имени проезду вблизи Верховной Рады Украины "является знаком глубокого уважения к его вкладу в борьбу за независимость Украины, развитие парламентаризма и укрепление нашей национальной устойчивости".
Публикация пресс-службы КГС
Основное об убийстве Андрея Парубия
30 августа 2025 года народный депутат Украины и экс-спикер ВРУ Андрей Парубий был убит во Львове выстрелами из пистолета.
Мужчина, замаскированный под курьера Glovo, выпустил в политика около восьми пуль. От полученных ранений он скончался на месте.
Впоследствии в СБУ сообщили, что покушение на Парубия тщательно готовилось. Ведь исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега.
1 сентября правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Парубия "по горячим следам" в Хмельницкой области.
Им оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников, который является фанатом СССР.
2 сентября прокуратура переквалифицировала дело об убийстве Парубия.
1 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно (за такую инициативу проголосовали до этого 230 народных депутатов Верховной Рады).
В марте 2026 года стало известно, что расследование убийства Парубия завершили, а дело предполагаемого киллера передали в суд.
За содеянное ему грозит пожизненный срок с конфискацией всего имущества.
