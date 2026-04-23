Возле Мариинского парка в Киеве появился проезд имени Андрея Парубия (карта)

17:54 23.04.2026 Чт
3 мин
Имя известного политика увековечили почти "в сердце" правительственного квартала столицы
aimg Ирина Костенко
Возле Мариинского парка в Киеве появился проезд имени Андрея Парубия (карта) В Киеве появился проезд имени Андрея Парубия (фото иллюстративное: wikipedia.org)

В Киеве безымянному проезду вблизи Мариинского парка присвоили имя Андрея Парубия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Какой именно проезд в Киеве назвали в честь Парубия

Украинцам рассказали, что имя Андрея Парубия присвоили безымянному проезду в Киеве, который расположен между:

  • Мариинским парком;
  • домом №9 на улице Михаила Грушевского.

"Такое решение приняли сегодня, 23 апреля, на пленарном заседании Киевсовета", - уточнили в КГГА.

Возле Мариинского парка в Киеве появился проезд имени Андрея Парубия (карта)Дом №9, расположенный на улице Михаила Грушевского (карта: google.com/maps)

Вклад Парубия в становление и защиту Украины

Депутат Киевсовета Марина Порошенко напомнила, что имя Андрея Парубия неразрывно связано:

  • с утверждением украинской государственности;
  • со становлением современной парламентской традиции;
  • с последовательной защитой национальных интересов Украины.

"Андрей Парубий был одним из тех политиков, кто не только творил новейшую историю украинского парламента, но и отстаивал стратегический курс государства на свободу, демократию и европейское будущее", - подчеркнула она.

Кроме того, Парубий, по ее словам, был "человеком государственного масштаба, для которого Украина всегда стояла выше политических игр".

"Он принадлежал к поколению творцов независимости, которые не просто говорили о сильном украинском государстве, а ежедневно работали для его утверждения", - добавила Порошенко.

Следовательно, присвоение его имени проезду вблизи Верховной Рады Украины "является знаком глубокого уважения к его вкладу в борьбу за независимость Украины, развитие парламентаризма и укрепление нашей национальной устойчивости".

Возле Мариинского парка в Киеве появился проезд имени Андрея Парубия (карта)Публикация пресс-службы КГС (скриншот: facebook.com/kyiv.city.council)

Основное об убийстве Андрея Парубия

30 августа 2025 года народный депутат Украины и экс-спикер ВРУ Андрей Парубий был убит во Львове выстрелами из пистолета.

Мужчина, замаскированный под курьера Glovo, выпустил в политика около восьми пуль. От полученных ранений он скончался на месте.

Впоследствии в СБУ сообщили, что покушение на Парубия тщательно готовилось. Ведь исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега.

1 сентября правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Парубия "по горячим следам" в Хмельницкой области.

Им оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников, который является фанатом СССР.

2 сентября прокуратура переквалифицировала дело об убийстве Парубия.

1 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно (за такую инициативу проголосовали до этого 230 народных депутатов Верховной Рады).

В марте 2026 года стало известно, что расследование убийства Парубия завершили, а дело предполагаемого киллера передали в суд.

За содеянное ему грозит пожизненный срок с конфискацией всего имущества.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
