ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"В Чернигове теперь есть сквер Трампа": какую локацию решили переименовать и зачем

Четверг 16 октября 2025 17:18
UA EN RU
"В Чернигове теперь есть сквер Трампа": какую локацию решили переименовать и зачем Один из скверов Чернигова переименовали в честь Трампа (фото иллюстративное: Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Один из скверов в городе Чернигов решили переименовать в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию депутата Марины Семененко в Facebook.

Что известно о переименовании сквера в Чернигове

Сегодня, 16 октября, глава фракции "Европейская Солидарность" в Черниговском городском совете Марина Семененко сообщила, что "в Чернигове теперь есть сквер Трампа".

Депутат городского совета опубликовала и собственное обращение относительно включения этого вопроса (как дополнительного) в повестку дня 46 (внеочередной) сессии ЧГС.

&quot;В Чернигове теперь есть сквер Трампа&quot;: какую локацию решили переименовать и зачемПросьба включить вопрос переименования сквера в повестку дня (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Согласно пояснительной записке к проекту решения городского совета, в сквер "Трампа" предложили переименовать сквер "Сказка" в микрорайоне "Шерстянка".

В документе отмечается, что Дональд Трамп - "известный мировой политический деятель, который последовательно выступает за мирное урегулирование затяжных международных конфликтов, защиту национальных интересов и стабильность глобального пространства безопасности".

Уточняется, что "переименование сквера имеет не только символический характер", ведь "направлено также на привлечение внимания международного сообщества к героическому сопротивлению и тяжелому пути восстановления" Чернигова после вооруженной агрессии.

"Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно ему (Трампу, - Ред.) удастся приложить усилия для прекращения очередной большой войны и достижения устойчивого мира. Мы верим, что именно за это Дональд Трамп может заслуженно стать лауреатом Нобелевской премии мира", - подчеркивается в документе.

&quot;В Чернигове теперь есть сквер Трампа&quot;: какую локацию решили переименовать и зачемПояснительная записка к проекту решения (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Семененко опубликовала также собранные за соответствующее решение подписи.

&quot;В Чернигове теперь есть сквер Трампа&quot;: какую локацию решили переименовать и зачемСбор подписей за переименование сквера (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

В решении ЧГС о переименовании сквера от 16 октября 2025 года отмечается, что оно вступает в силу с момента обнародования.

"В соответствии со статьей 26 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", с целью чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигов, предлагается переименовать в микрорайоне "Шерстянка" сквер "Сказка" на сквер "Трампа", - сообщается в документе.

&quot;В Чернигове теперь есть сквер Трампа&quot;: какую локацию решили переименовать и зачемРешение Черниговского городского совета о переименовании сквера (фото: facebook.com/marina.semenenko.977363)

"Следующий шаг - обращение к президенту США и его семье. Пригласим в город-герой в гости", - подчеркнула Семененко.

&quot;В Чернигове теперь есть сквер Трампа&quot;: какую локацию решили переименовать и зачемПубликация Семененко (скриншот: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Несколько позже депутат опубликовала еще один пост, в котором сообщила, что "всеукраинские Telegram-каналы оценили новость о сквере Трампа в Чернигове положительно", так же как и "всеукраинские СМИ".

"Посмотрим, как напишет британское информ-агентство Reuters (дала коммент). Есть огромные шансы, что к вечеру в Вашингтоне новость дойдет до президента США! Надеемся на коммуникацию", - добавила Семененко.

&quot;В Чернигове теперь есть сквер Трампа&quot;: какую локацию решили переименовать и зачемСледующий пост Семененко (скриншот: facebook.com/marina.semenenko.977363)

Напомним, ранее в издании Politico рассказали, будто лидер США Дональд Трамп считает, что похвала президента Владимира Зеленского и поддержка Украины - лучшие способы мести российскому диктатору Владимиру Путину.

Между тем лидер Украины сообщил, что запланированная на 17 октября в США встреча с Трампом должна стать очень содержательной и может реально приблизить завершение войны.

Читайте также, почему президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира и есть ли у него шансы в следующем году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Дональд Трамп
Новости
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит