Возле базы Балтийского флота РФ произошел блэкаут после сирены

Сегодня, 16 февраля, в Выборге, где находится одна из инфраструктурных точек Балтийского флота, раздавались сирены и произошел блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Местные паблики сообщают, что сегодня вечером местные сообщали о сирене. После этого в городе произошел частичный блэкаут.

В то же время местные жители пишут в соцсетях, что энергоснабжение в Выборге уже скоро восстановят. Отмечается, что сейчас ремонтная бригада осуществляет переключение на другую линию.

Отметим, что Выборг - важный военный узел России на Балтике. В городе расположены базы обеспечения, где хранят топливо и оружие для кораблей, а также штаб пограничников, охраняющих границу с Финляндией.

Кроме того, в этом городе работает крупный учебный центр, где готовят моряков, и размещены радары, которые следят за Балтийским морем.