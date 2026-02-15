Повторяет судьбу Белгорода? В Брянске после обстрела энергетики пропали свет и тепло

В воскресенье, 15 февраля, Брянская область подверглась массированной атаке неизвестных дронов. В результате обстрелов областной центр частично остался без тепла и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Губернатор региона Александр Богомаз утверждает, что по состоянию на 19:00 атака на регион продолжалась уже 12 часов подряд. По его словам, к этому моменту силы ПВО якобы сбили 170 беспилотников.

Уже спустя час он сообщил, что в регионе наблюдаются проблемы с подачей отопления и света.

"В результате удара... по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество", - написал Богомаз в соцсетях.

Также губернатор добавил, что все аварийные бригады находятся на местах и идет подключение резервных мощностей. Кроме того, "ведутся работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения".

К слову, этим вечером местные каналы Белгорода утверждают, что у них в городе и области снова перебои со светом. Россияне жалуются, что напряжение в сети сильно упало. После этого ближе к 21:20 ряд пабликов стали также утверждать, что по Белгородской ТЭЦ был нанесен очередной ракетный удар.