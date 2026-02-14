ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Белгород остался без отопления и горячей воды до конца отопительного сезона

Суббота 14 февраля 2026 17:40
UA EN RU
Белгород остался без отопления и горячей воды до конца отопительного сезона Фото: речь идет о домах, которые подключены к централизованному теплоснабжению (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский Белгород в результате ударов по энергетике остался без отопления и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона. То есть - до апреля.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Telegram.

Читайте также: В Белгороде объявлена массовая эвакуация, - росСМИ

По словам чиновника, вывод стал понятен после анализа тепловиков и энергетиков о последних разрушениях, которые получили объекты энергохозяйства.

"Мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - сказал Гладков.

В то же время он добавил, что подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и света осуществляются с помощью постоянных или резервных источников энергоснабжения.

Резюмируя Гладков отметил, что все аварийные бригады находятся на местах, однако повреждение после обстрелов "очень большое и очень серьезное".

Белгород ощутил жизнь украинцев

Напомним, что за последний месяц Белгород неоднократно подвергался различного рода атакам.

Например, вечером 5 февраля, в результате ракетных ударов в городе и области начались отключения света, тепла и воды.

Уже 7 февраля ракетной атаке подверглись электроподстанция "Белгород" и ТЭЦ "Луч", из-за чего в Белгороде и Белгородском округе пропал свет.

На следущий день, 8 числа, Гладков анонсировал, что к обеду жителям областного центра вернут тепло в дома. Однако уже днем он сообщил, что сотни домов без теплоснабжения, добавив, что ремонты не дали ожидаемых результатов и коммунальщики начали сливать воду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгород
Новости
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы