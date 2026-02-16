Біля бази Балтійського флоту РФ стався блекаут після сирени

Сьогодні, 16 лютого, у Виборгу, де знаходиться одна з інфраструктурних точок Балтійського флоту, лунали сирени і стався блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Місцеві пабліки повідомляють, що сьогодні ввечері місцеві повідомляли про сирену. Після цього у місті стався частковий блекаут.

Водночас місцеві жителі пишуть у соцмережах, що енергопостачання у Виборгу вже скоро відновлять. Зазначається, що наразі ремонтна бригада здійснює перемикання на іншу лінію.

Зазначимо, що Виборг - важливий військовий вузол Росії на Балтиці. У місті розташовані бази забезпечення, де зберігають паливо та зброю для кораблів, а також штаб прикордонників, які охороняють кордон із Фінляндією.

Крім того, у цьому місті працює великий навчальний центр, де готують моряків, і розміщені радари, які стежать за Балтійським морем.