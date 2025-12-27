ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В большинстве районов Киева снижено давление воды: названа причина

Суббота 27 декабря 2025 15:45
UA EN RU
В большинстве районов Киева снижено давление воды: названа причина Фото: восстановительные работы уже начались (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 27 декабря, в большинстве районов Киева снижено давление воды. Причиной тому стала аварийная ситуация в энергосистеме и временная остановка насосного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Киевводоканала".

В КП рассказали, что давление воды снижено в пяти районах правого берега, а также в части левого берега столицы.

"Из-за аварийной ситуации в энергосистеме города и временной остановки насосного оборудования снижено давление воды в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Голосеевском районах и в Левобережной части города", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" призвали людей отнестись с пониманием к ситуации и сообщили, что сейчас уже происходят работы по восстановлению.

Массированный обстрел Киева

Напомним, что с ночи до утра 27 декабря Россия почти непрерывно атаковала Киев и область, применяя для ударов разного типа ракеты и дроны.

В результате обстрелов повреждения, пожары и другие последствия - были зафиксированы сразу в семи районах столицы. Среди них: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Шевченковский и Соломенский.

Кроме того, на фоне российской атаки в городе возникли перебои с водой и теплом, а также были введены экстренные отключения света.

Утром в Воздушных силах ВСУ отчитались, что всего для атаки враг применил 40 ракет и 519 ударных дронов. По состоянию на 13:00, силы ПВО сбили 29 ракет и 474 беспилотника.

Подробнее о последствиях атаки РФ на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну