В большинстве районов Киева снижено давление воды: названа причина
В субботу, 27 декабря, в большинстве районов Киева снижено давление воды. Причиной тому стала аварийная ситуация в энергосистеме и временная остановка насосного оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Киевводоканала".
В КП рассказали, что давление воды снижено в пяти районах правого берега, а также в части левого берега столицы.
"Из-за аварийной ситуации в энергосистеме города и временной остановки насосного оборудования снижено давление воды в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Голосеевском районах и в Левобережной части города", - говорится в сообщении.
В "Киевводоканале" призвали людей отнестись с пониманием к ситуации и сообщили, что сейчас уже происходят работы по восстановлению.
Массированный обстрел Киева
Напомним, что с ночи до утра 27 декабря Россия почти непрерывно атаковала Киев и область, применяя для ударов разного типа ракеты и дроны.
В результате обстрелов повреждения, пожары и другие последствия - были зафиксированы сразу в семи районах столицы. Среди них: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Шевченковский и Соломенский.
Кроме того, на фоне российской атаки в городе возникли перебои с водой и теплом, а также были введены экстренные отключения света.
Утром в Воздушных силах ВСУ отчитались, что всего для атаки враг применил 40 ракет и 519 ударных дронов. По состоянию на 13:00, силы ПВО сбили 29 ракет и 474 беспилотника.
