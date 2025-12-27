ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У більшості районів Києва знижено тиск води: названо причину

Субота 27 грудня 2025 15:45
У більшості районів Києва знижено тиск води: названо причину Фото: відновлювальні роботи вже почались (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 27 грудня, у більшості районів Києва знижено тиск води. Причиною тому стала аварійна ситуація в енергосистемі та тимчасова зупинка насосного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Київводоканалу".

У КП розповіли, що тиск води знижено у п'яти районах правого берега, а також в частині лівого берега столиці.

"Через аварійну ситуацію в енергосистемі міста та тимчасову зупинку насосного обладнання знижено тиск води в Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Печерському, Голосіївському районах та в Лівобережній частині міста", - йдеться у повідомленні.

У "Київводоканалі" закликали людей поставитися із розумінням до ситуації та поінформували, що наразі вже відбуваються роботи з відновлення.

Масований обстріл Києва

Нагадаємо, що з ночі до ранку 27 грудня Росія майже безперервно атакувала Київ і область, застосовуючи для ударів різного типу ракети і дрони.

В результаті обстрілів пошкодження, пожежі та інші наслідки - були зафіксовані відразу в семи районах столиці. Серед них: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Шевченківський і Солом'янський.

Крім того, на тлі російської атаки в місті виникли перебої з водою і теплом, а також були введені екстрені відключення світла.

Вранці в Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що всього для атаки ворог застосував 40 ракет і 519 ударних дронів. Станом на 13:00, сили ППО збили 29 ракет і 474 безпілотники.

Детальніше про наслідки атаки РФ на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

