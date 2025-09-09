Британия профинансирует производство тысячи дронов большой дальности для Украины, - Гили
Великобритания в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для украинских военных.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Британии Джон Гили заявил во время заседания "Рамштайна".
По его словам, дроны будут изготавливать в Британии, а затем передадут Украине.
"В течение следующих 12 месяцев Великобритания будет финансировать тысячи дронов-камикадзе большой дальности, которые мы изготовим в Британии и поставим в Украину", - сказал Гили.
"Рамштайн"
Напомним, сегодня, 9 сентября, в Лондоне проходит 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
На онлайн-заседании, в частности, присутствуют министр обороны Великобритании Джон Гили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Ранее президент Владимир Зеленский озвучил ожидания Украины от "Рамштайн".
По словам Шмыгаля, ключевая задача Украины - обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь, усиление ПВО и развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.
"Для этого проведем ряд переговоров с членами правительства стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", - отметил глава Минобороны.