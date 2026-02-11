К закупкам американского оружия для Украины присоединяется влиятельная страна НАТО

Британия выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины. Страна присоединяется к программе PURL.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Британии Джон Хили.

"Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов (около 205 млн долларов - ред.) на PURL. Вместе мы должны предоставить Украине критически необходимую противовоздушную оборону в ответ на жестокое наступление Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметил Хили.

Двое неназванных дипломатов НАТО рассказали изданию, что на данный момент три четверти из 32 членов альянса обязались присоединиться к схеме.

Австралия и Новая Зеландия также присоединились, а Япония, как ожидается, объявит о предоставлении нелетальной помощи.