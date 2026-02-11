ua en ru
Главная » Новости » Политика

К закупкам американского оружия для Украины присоединяется влиятельная страна НАТО

Лондон, Среда 11 февраля 2026 17:50
К закупкам американского оружия для Украины присоединяется влиятельная страна НАТО Фото: Джон Хили, глава Минобороны Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Британия выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины. Страна присоединяется к программе PURL.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Британии Джон Хили.

Читайте также: Уитакер назвал топ-3 стран, которые закупили больше всего оружия США для Украины

"Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов (около 205 млн долларов - ред.) на PURL. Вместе мы должны предоставить Украине критически необходимую противовоздушную оборону в ответ на жестокое наступление Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметил Хили.

Двое неназванных дипломатов НАТО рассказали изданию, что на данный момент три четверти из 32 членов альянса обязались присоединиться к схеме.

Австралия и Новая Зеландия также присоединились, а Япония, как ожидается, объявит о предоставлении нелетальной помощи.

Программа PURL

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных потребностей Украины) была создана летом 2025 как механизм для продолжения поставок американского вооружения ВСУ.

Ее особенность заключается в том, что при прекращении прямой безвозмездной помощи от Вашингтона, Белый дом соглашается продавать свое оружие и технологии, но оплату за них осуществляют другие союзники по НАТО и партнеры.Приоритетом закупок являются критически важные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.

В прошлом году на программу PURL западные партнеры Украины выделили около 5 млрд долларов.

При этом генсек НАТО Марк Рютте недавно высказал уверенность, что в этом году страны Альянса смогут собрать для Украины 15 млрд долларов.

К слову, ранее Рютте призывал страны НАТО ежемесячно выделять на оружие для Украины как минимум 1 млрд долларов.

