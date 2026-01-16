ua en ru
Нацбанк снизил курс злотого до 11,93 гривен

Украина, Пятница 16 января 2026 18:02
Фото: Официальный курс злотого составляет 11,93 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины немного (на 5 копеек) снизил официальный курс злотого, после почти двухнедельного периода его роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 19 января 2026 года составляет 11,9342 гривен за 1 злотый (-0,05 гривны по сравнению с 16 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 13 копеек.

Курс продажи злотого в обменниках снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 11,99 гривен, курс покупки злотого составляет 11,54 гривен (-0,10 гривен).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 20-25 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 13 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, что НБУ поднял официальный курс доллара на 19 января до рекордного уровня - 43,41 гривен, что на 2 копейки выше предыдущего дня. При этом, курс евро остался на прежнем уровне 50,44 гривен.

На межбанке в результате торгов 15 января курс доллара находился на уровне 43,56-43,59 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 14 копеек выше закрытия торговой сессии 14 января. Курс евро на межбанке составил 50,54-50,56 гривен (-7-8 копеек к предыдущему дню).

Официальный курс злотого на 16 января составил 11,98 гривен, что на 6 копеек выше курса 15 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).

