Белорусских топ-оппозиционеров Бабарико и Колесникову примет Германия

Германия примет у себя белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико, освобожденных режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в эфире немецкого телевидения, пишет издание Tagesschau .

Добриндт во время выступления напомнил, что освободить политических заключенных удалось благодаря посредничеству со стороны Соединенных Штатов. В обмен на освобождение 123 человек США отменили санкции на экспорт белорусского калия.

"Этот пример демонстрирует, что мы должны ладить с американцами", - сказал министр.

Добриндт также добавил, что Германия заинтересована в укреплении белорусского демократического движения в изгнании.

"И поэтому мы примем двух самых известных оппозиционных политиков, которых сегодня посадили в тюрьму", - заявил он, отметив, что речь идет именно о Колесниковой и Бабарико.