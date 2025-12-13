Беларусь передала Литве 9 политзаключенных, среди них лауреат Нобелевской премии

Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 граждан разных стран. Девятерых из них вывезли в Литву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и издание Зеркало .

По данным агентства, девять освобожденных оказались в Литве, а еще 114 - в Украине. Среди тех, кого отвезли в Литву - есть лауреат Нобелевской премии Мира 2022 Алесь Беляцкий. Кроме того, белорусские СМИ упоминают еще и гражданина Польши Романа Глазу.

В то же время Варшава уже давно добивается освобождения этнического поляка, журналиста Анджея Почобута. Но его среди освобожденных так и не были.

Как сообщил спикер польского МИД Майей Вевьор, он не знает, был ли шанс освободить журналиста на этот раз.

"Несколько лет назад была такая ситуация, что Анджей Почобут получил такое предложение, но не воспользовался им. На этот раз – не знаю, было ли такое предложение", - цитирует его одно из изданий.

При этом он подтвердил, что Роман Галузу действительно освобожден и сейчас находится в Вильнюсе среди девыти освобожденных.

"Захочет он ехать в Польшу, или остаться там на некоторое время и отдохнуть - это только его решение", - резюмировал Вевьор.