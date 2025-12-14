"Импульс есть": США ожидают освобождения еще тысячи белорусских политзаключенных
Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул сообщил, что в ближайшие месяцы может быть освобождено еще около тысячи белорусских политзаключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Коула агентству Reuters.
По словам Коула, режим Александра Лукашенко может освободить политзаключенных, вероятно, одной большой группой.
"Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно... Мы на правильном пути, импульс есть", - отметил спецпосланник.
Он также добавил, что такие шаги свидетельствуют о возможном улучшении ситуации с правами человека в Беларуси и сигнализируют о потенциальной готовности властей страны к переговорам с международными партнерами.
Напомним, в Беларуси в течение последних лет удерживаются сотни политзаключенных, среди которых оппозиционные активисты, журналисты и общественные деятели, преследуемые за критику власти. Международное сообщество неоднократно призывало Минск к их освобождению и соблюдению базовых прав человека.
Освобождение тысячи политзаключенных стало бы одним из крупнейших шагов в этом направлении за последние годы и могло бы стать важным сигналом для дальнейших изменений в стране.
Освобождение Лукашенко политических заключенных
В субботу, 13 декабря, Беларусь освободила лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бяляцкого, известного оппозиционного политика Марию Колесникову и десятки других политических заключенных.
Среди освобожденных были 5 украинцев, а также по меньшей мере двое белорусских оппозиционеров - Виктор Бабарико и Мария Колесникова.
Это стало результатом двухдневных переговоров с США, направленных на улучшение отношений и отмену части санкций против ключевого белорусского экспорта.
Ранее в тот же день США объявили об отмене санкций в отношении калийного сектора страны, а президент Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных.
При этом у Лукашенко утверждают, что якобы обменяли политзаключенных на раненых российских оккупантов и пленных белорусских наемников, воевавших на стороне РФ.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украину прибыли 114 политзаключенных.