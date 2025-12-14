"Импульс есть": США ожидают освобождения еще тысячи белорусских политзаключенных

Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Беларуси Джон Коул сообщил, что в ближайшие месяцы может быть освобождено еще около тысячи белорусских политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Коула агентству Reuters .

По словам Коула, режим Александра Лукашенко может освободить политзаключенных, вероятно, одной большой группой.

"Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно... Мы на правильном пути, импульс есть", - отметил спецпосланник.

Он также добавил, что такие шаги свидетельствуют о возможном улучшении ситуации с правами человека в Беларуси и сигнализируют о потенциальной готовности властей страны к переговорам с международными партнерами.

Напомним, в Беларуси в течение последних лет удерживаются сотни политзаключенных, среди которых оппозиционные активисты, журналисты и общественные деятели, преследуемые за критику власти. Международное сообщество неоднократно призывало Минск к их освобождению и соблюдению базовых прав человека.

Освобождение тысячи политзаключенных стало бы одним из крупнейших шагов в этом направлении за последние годы и могло бы стать важным сигналом для дальнейших изменений в стране.