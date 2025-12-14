Білоруських топ-опозиціонерів Бабарико і Колеснікову прийме Німеччина

Німеччина прийме у себе білоруських опозиціонерів Марію Колесникову та Віктора Бабарико, звільнених режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт в ефірі німецького телебачення, пише видання Tagesschau .

Добріндт під час виступу нагадав, що звільнити політичних в'язнів вдалося завдяки посередництву з боку Сполучених Штатів. В обмін на звільнення 123 людей США скасували санкції на експорт білоруського калію.

"Цей приклад демонструє, що ми повинні ладити з американцями", - сказав міністр.

Добріндт також додав, що Німеччина зацікавлена у зміцненні білоруського демократичного руху у вигнанні.

"І тому ми приймемо двох найвідоміших опозиційних політиків, яких сьогодні ув’язнили", - заявив він, зазначивши, що мова йде саме про Колесникову та Бабарико.