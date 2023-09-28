Беларусь заявляет, что польский вертолет дважды пересек границу. Польша отрицает

Министерство обороны Беларуси заявило, что "польский вертолет дважды нарушил воздушное пространство Беларуси". В Польше это заявление опровергли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Министерство обороны Беларуси сегодня, 28 сентября, заявило, что "польский вертолет нарушил воздушное пространство Беларуси".

"Около 15:20 (по местному времени) самолет пересек границу Республики Беларусь... В 16:22 вертолет снова нарушил государственную границу, пролетев на глубине 300 метров", - сообщили в Минобороны Беларуси.

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что готовит ноту протеста в адрес Польши.

Реакция Польши

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши обнародовало специальное сообщение на этот счет.

"Информируем, что сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении польским вертолетом границы не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По данным польских военных, это подтверждается записями диспетчерских и радиолокационных станций.

"Вся информация, предоставленная СМИ, каждый раз подвергается глубокому анализу и детально изучается. Однако информация, предоставленная СМИ в белорусский режим, всегда нужно подходить с осторожностью и взвешенностью, поскольку он часто был элементом провокации и дезинформировал общественность", - добавили в Польше.

Споры между Польшей и Беларусью

Напомним, 1 сентября Беларусь заявила, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил воздушное пространство. Минск заявляет, что вертолет якобы залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси и вернулся.

Польша со своей стороны отрицала обвинения. Польские военные утверждают, что это провокация белоруской стороны.

При этом мониторинговая группа "Білоруські Гаюн" не исключает, что это мог быть польский вертолет. Однако есть предположение, что границу пересек белорусский вертолет.

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