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Силы ПВО "приземлили" вражеский БпЛА во время тревоги в Кривом Роге

Суббота 02 сентября 2023 13:25
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Силы ПВО "приземлили" вражеский БпЛА во время тревоги в Кривом Роге Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 2 сентября, в Кривом Роге раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны сбили русский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий воздушного командования "Восток" "Суспільному".

Как отметили в воздушном командовании "Восток", силы ПВО во время воздушной тревоги отработали по беспилотнику.

"Вероятно, это был разведывательный дрон "Мерлин"", - добавили военные.

Взрывы в Кривом Роге

После объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области в Кривом Роге сообщили о звуках взрывов. Через некоторое время мэр города Александр Вилкул успокоил гражданских и заявил об успешной работе ПВО.

В частности Вилкул призвал горожан не информировать публично о работе противовоздушной обороны до завершения воздушной тревоги.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр. Чаще всего под удары попадает Никополь и район. В результате обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.

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