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Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы (видео)

Беларусь, Пятница 01 сентября 2023 20:33
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Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы (видео) Фото: Ми-24 (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Польский военный вертолет Ми-24 сегодня, 1 сентября, якобы нарушил белорусскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

"Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовичском районе Гродненской области", - говорится в сообщении.

В Беларуси заявили, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

"Об этом инциденте проинформирована польская сторона", - добавили в Комитете.

Нарушение границы Польши

Напомним, ранее два боевых вертолета Беларуси Ми-8 и Ми-24 нарушили государственную границу Польши. Они пролетели над одним из польских сел во время "учений".

В Минобороны Польши подтвердили инцидент и поручили усилить охрану границы с Беларусью. При этом польский генерал отмечал, что у границы разместили боевые вертолеты, которые при необходимости готовы открыть огонь.

Более подробно о нарушении польской границы вертолетами Беларуси можете узнать в материале РБК-Украина.

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