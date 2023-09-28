Білорусь заявляє, що польський вертоліт двічі переткнув кордон. Польща заперечує

Міністерство оборони Білорусі заявило, що "польський вертоліт двічі порушив повітряний простір Білорусі". У Польщі цю заяву заперечили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Міністерство оборони Білорусі сьогодні, 28 вересня, заявило, що "польський гелікоптер порушив повітряний простір Білорусі".

"Близько 15:20 (за місцевим часом) літак перетнув кордон Республіки Білорусь... О 16:22 гелікоптер знову порушив державний кордон, пролетівши на глибині 300 метрів", - повідомили в Міноборони Білорусі.

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що готує ноту протесту на адресу Польщі.

Реакція Польщі

Оперативне командування видів Збройних сил Польщі оприлюднило спеціальне повідомлення з цього приводу.

"Інформуємо, що сьогоднішня заява білоруської сторони про нібито перетин польським гелікоптером кордону не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

За даними польських військових, це підтверджується записами диспетчерських та радіолокаційних станцій.

"Вся інформація, яка надана ЗМІ, щоразу піддається глибокому аналізу та детально вивчається. Проте інформація, надана ЗМІ до білоруського режиму завжди потрібно підходити з обережністю та виваженістю, оскільки він часто був елементом провокації та дезінформував громадськість", - додали в Польщі.

Суперечки між Польщею та Білоруссю

Нагадаємо, 1 вересня Білорусь заявила, що польський військовий вертоліт Мі-24 порушив повітряний простір. Мінськ заявляє, що гелікоптер нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

Польща зі свого боку заперечила звинувачення. Польські військові стверджують, що це провокація білоруської сторони.

При цьому моніторингова група "Білоруські Гаюн" не виключає, що це міг бути польський вертоліт. Проте також є припущення, що кордон перетнув білоруський вертоліт.

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