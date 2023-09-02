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В Польше отрицают обвинение Беларуси в нарушении вертолетом воздушной границы

Польша, Суббота 02 сентября 2023 00:36
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В Польше отрицают обвинение Беларуси в нарушении вертолетом воздушной границы Фото: Польша отрицает обвинение Беларуси в нарушении вертолетом воздушной границы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Варшаве отрицают обвинения белорусских пограничников в нарушении польским военным вертолетом воздушного пространства Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский прокомментировал обвинения Республики Беларусь в нарушении их воздушного пространства польским вертолетом Ми-24.

"Это ложь и провокации белорусской стороны. Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы", - заявил Горышевский.

Реакция МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский отметил, что такое сообщение Беларуси вполне может быть провокацией.

"Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно. Эти услуги являются прямым продолжением режима Лукашенко", – сказал Яблонский.

Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушной границы

1 сентября в Беларуси заявили, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

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