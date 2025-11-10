ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Беларусь угрожает Литве из-за закрытия границы

Понедельник 10 ноября 2025 12:30
UA EN RU
Беларусь угрожает Литве из-за закрытия границы Фото: Беларусь угрожает Литве из-за закрытия границы (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Беларусь пригрозила мерами в отношении литовского транспорта, который остался на белорусской территории после закрытия границы Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Беларуси.

"В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси собралось более 1100 грузовых транспортных средств литовских перевозчиков", - говорится в заявлении МИД.

В МИД заявили, что Беларусь перемещает их на специально оборудованные стоянки возле пункта "Котловка".

"По гуманитарным соображениям водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться к месту постоянного проживания до восстановления работы границы литовской стороной", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все убытки и задержки - "результат политизированных и необдуманных решений литовских властей".

"Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, который остался на территории", - добавили в белорусском МИД.

Провокации Беларуси

Напомним, в октябре международный аэропорт Вильнюса несколько раз закрывали из-за воздушных шаров, которые двигались с территории Беларуси. В результате пострадали около 3,5 тыс. пассажиров и 25 рейсов: четыре рейса отменили, семь - перенаправили.

В ответ премьер-министр Литвы Инга Ругинене созвала заседание Национальной комиссии по вопросам безопасности, на котором приняли решение о закрытии границы с Беларусью на месяц.

В ноябре провокации продолжились: работу аэропорта Вильнюса снова пришлось временно приостановить из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве в близи аэропорта.

В ЕС такие инциденты расценивают как целенаправленную гибридную кампанию режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. В Евросоюзе предупредили, что в случае повторения подобных провокаций против Беларуси могут ввести новые санкции.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заверил, чтоУкраина поможет Литве защищать воздушное пространство от угроз со стороны России и Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Литва Граница с Беларусью
Новости
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа