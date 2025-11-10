Беларусь угрожает Литве из-за закрытия границы

Беларусь пригрозила мерами в отношении литовского транспорта, который остался на белорусской территории после закрытия границы Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Беларуси.

"В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси собралось более 1100 грузовых транспортных средств литовских перевозчиков", - говорится в заявлении МИД.

В МИД заявили, что Беларусь перемещает их на специально оборудованные стоянки возле пункта "Котловка".

"По гуманитарным соображениям водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться к месту постоянного проживания до восстановления работы границы литовской стороной", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все убытки и задержки - "результат политизированных и необдуманных решений литовских властей".

"Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, который остался на территории", - добавили в белорусском МИД.