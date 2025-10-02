ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Белом доме пройдет закрытый брифинг для Трампа по разведке

Четверг 02 октября 2025 08:33
UA EN RU
В Белом доме пройдет закрытый брифинг для Трампа по разведке Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 2 октября, президент США Дональд Трамп примет участие в закрытом брифинге американских разведывательных служб. Тема встречи не раскрывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание Белого дома.

Как свидетельствует расписание главы государства, мероприятие состоится в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете Белого дома.

Тема брифинга не раскрывается, а сама встреча будет проходить без присутствия прессы.

Напомним, недавно The Wall Street Journal написало, администрация Дональда Трампа готова поделиться разведданными с Киевом, чтобы облегчить нанесение ударов по энергетическим объектам и другой критической инфраструктуре на территории России.

А перед тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп поддержал право Украины бить в ответ на удары РФ. В частности, атаковать энергетику.

Также Зеленский заявил, что в случае, если Россия угрожает блэкаутами в Киеве, то должна осознавать риск обесточивания Москвы.

Как подчеркнул президент, Украина не проявит слабости и будет давать ответ на удары по энергетической инфраструктуре.

Подробнее о том, готова ли Украина к новым ударам по энергетике, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Белый дом
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным