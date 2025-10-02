В Белом доме пройдет закрытый брифинг для Трампа по разведке

Сегодня, 2 октября, президент США Дональд Трамп примет участие в закрытом брифинге американских разведывательных служб. Тема встречи не раскрывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание Белого дома.

Тема брифинга не раскрывается, а сама встреча будет проходить без присутствия прессы.

Как свидетельствует расписание главы государства, мероприятие состоится в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, недавно The Wall Street Journal написало, администрация Дональда Трампа готова поделиться разведданными с Киевом, чтобы облегчить нанесение ударов по энергетическим объектам и другой критической инфраструктуре на территории России.

А перед тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп поддержал право Украины бить в ответ на удары РФ. В частности, атаковать энергетику.

Также Зеленский заявил, что в случае, если Россия угрожает блэкаутами в Киеве, то должна осознавать риск обесточивания Москвы.

Как подчеркнул президент, Украина не проявит слабости и будет давать ответ на удары по энергетической инфраструктуре.

