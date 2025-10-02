ua en ru
У Білому домі пройде закритий брифінг для Трампа по розвідці

Четвер 02 жовтня 2025 08:33

У Білому домі пройде закритий брифінг для Трампа по розвідці Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 2 жовтня, президент США Дональд Трамп візьме участь у закритому брифінгу американських розвідувальних служб. Тема зустрічі не розкривається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад Білого дому.

Як свідчить розклад глави держави, захід відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті Білого дому.

Тема брифінгу не розкривається, а сама зустріч проходитиме без присутності преси.

Нагадаємо, нещодавно The Wall Street Journal написало, адміністрація Дональда Трампа готова поділитися розвідданими з Києвом, щоб полегшити завдавання ударів по енергетичних об’єктах і інший критичній інфраструктурі на території Росії.

А перед тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп підтримав право України бити у відповідь на удари РФ. Зокрема, атакувати енергетику.

Також Зеленський заявив, що у випадку, якщо Росія погрожує блекаутами в Києві, то має усвідомлювати ризик знеструмлення Москви.

Як підкреслив президент, Україна не виявить слабкості та даватиме відповідь на удари по енергетичній інфраструктурі.

Детальніше про те, чи готова Україна до нових ударів по енергетиці, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

