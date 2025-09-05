Украина будет отвечать РФ на удары по энергетике, терпеть в темноте не будем, - Зеленский

Украина отвечает России на удары по энергетической инфраструктуре и будет продолжать это делать. Просто терпеть в темноте никто не будет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать", - сказал Зеленский. В то же время он отметил, что Украина очень хочет, чтобы война же Россией закончилась. "Но просто терпеть в темноте никто не будет", - подчеркнул президент.