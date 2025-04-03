В Белом доме назвали исключения для пошлин на импортные товары

Соединенные Штаты Америки не планируют вводить взаимные тарифы на некоторую импортную продукцию. В частности, под исключение попали товары, которые представляют критическую важность для производства и национальной безопасности США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Как рассказали в администрации президента США Дональда Трампа, некоторые товары не подпадают под действие взаимного тарифа со стороны Штатов.

В бюллетене, обнародованном Белым домом, среди исключений указаны:

отдельные изделия из стали/алюминия и авто/автозапчасти;

медь, фармацевтические препараты, полупроводники, и изделия из пиломатериалов;

слитки;

энергия и другие определенные полезные ископаемые, которые недоступны в США.

Трамп вводит новые глобальные пошлины

Ранее сообщалось, что во время выступления возле Белого дома президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Таким образом американский лидер подтвердил введение новых тарифов в отношении многих стран, которые неоднократно анонсировал ранее.

Трамп повторил, что Штаты 3 апреля введут 25-процентные тарифы на все автомобили иностранной сборки. Также он объявил о введении универсального или "минимального базового тарифа" на импорт в 10%.

Отметим, что взаимные тарифы вступят в силу с 9 апреля 2025 года. А минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля.

РБК-Украина в материале писало, какая именно вводится величина пошлин в отношении основных торговых партнеров США.

Стоит обратить внимание, что Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов.

Добавим, в отношении Украины вводится со стороны США только базовая пошлина 10%.

Также президент США Трамп заявил, что внешняя торговля и экономическая практика вызвали чрезвычайную ситуацию в США. Он объявил режим ЧП в стране для защиты экономики.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия в ответ может закрыть рынок ЕС для американских товаров.