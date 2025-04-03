Трамп рассказал, какой вводится тариф на товары из Украины
Соединенные Штаты Америки вводят отдельный тариф на импорт из Украины в размере 10 процентов. Это уровень самой низкой базовой пошлины для стран, в отношении которых вводятся такие тарифы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
Во время выступления в Розовом саду возле Белого дома лидер США объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт.
Был обнародован перечень пошлин, которые в администрации Трампа назвали "День освобождения - взаимные тарифы". В список попали сотни государств и Европейский союз. Среди стран также есть Украина.
В частности, в новых тарифах от президента США для Украины будет введена пошлина в 10%.
Среди других государств с аналогичным тарифом, в частности, названы Австралия, Великобритания, Бразилия, Сингапур, Турция, Колумбия, Чили, Сальвадор, Перу, Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Египет, Саудовская Аравия, Морокко и другие. Детальнее - в списке ниже:
Стоит отметить, что взаимные тарифы США вступят в силу с 9 апреля.
Добавим также, что минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля.
Как обращает внимание Bloomberg, базовый 10%-ый тариф будет добавляться к тарифам, которые были введены в отношении конкретных стран. То есть, в случае с китайскими товарами, тариф уже составит 44% (34+10), на товары из ЕС - 30% (20+10).
Штаты вводят беспрецедентные глобальные пошлины
Как сообщалось ранее, сегодня президент США Трамп ввел беспрецедентные глобальные пошлины. Он объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Предполагается, что тарифы затронут объемы торговли на триллионы долларов.
В материале РБК-Украина можно подробно узнать, какая вводится величина пошлин по основным торговым партнерам США.
Заметим, что Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов со стороны Штатов.
Добавим, ранее сообщалось, что Европейская комиссия в ответ может закрыть рынок ЕС для американских товаров.
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