Еврокомиссия может закрыть рынок ЕС для американских товаров, - El Paіs
ЕС готовит ответ на пошлины США. Брюссель рассматривает полное закрытие рынка для американских товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Paіs.
Европейский Союз готовится нанести ответный удар в ответ на введение новых пошлин администрацией Дональда Трампа, которые вступят в силу 2 апреля.
Брюссель рассматривает возможность применения "полного арсенала" мер, включая ограничение доступа американских компаний к европейскому рынку и государственным тендерам. Об этом сообщил источник El Pais в ЕС.
Новые таможенные тарифы США, которые Трамп называет "взаимными", могут серьезно повлиять на торговые отношения между двумя сторонами Атлантики.
По данным американской администрации, ежегодный объем импорта и экспорта между США и ЕС достигает 900 миллиардов евро, причем торговый баланс в размере 235,5 миллиардов евро в пользу Европы.
В ответ Европейская комиссия рассматривает жесткие меры, среди которых введение тарифов на американские товары, ограничение доступа к европейским финансовым рынкам и даже возможность запрета американским компаниям участвовать в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.
В то же время в европейских столицах, в частности во Франции, Италии и Ирландии, звучат призывы к осторожному подходу, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.
Несмотря на обострение ситуации, Брюссель продолжает попытки переговоров с Вашингтоном. ЕС даже предлагает определенные уступки, включая снижение пошлин на промышленные товары и увеличение закупки американского сжиженного газа.
Однако, если США не откажутся от новых таможенных ограничений, Европа готова действовать без "красных линий".
Реакция Европы
Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон во время недавнего визита в США посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу не начинать торговую войну с Европой. Вместо этого он призвал сосредоточиться на Китае.
Французский президент также дал понять Трампу, что Европа не сможет увеличить расходы на оборону, как того требуют США, в случае торговой войны.
Кроме того, в ЕС пообещали ответить Трампу в случае развязывания торговой войны. В течение нескольких месяцев ЕС работал над набором потенциальных ответных мер в случае введения Трампом пошлин, хотя детали списка тщательно охранялись. После этого представитель ЕС заявил, что блок "жестко отреагирует", если Трамп введет пошлины.
"Если США и Европа начнут торговую войну, то смеяться будет Китай", - подчеркнула Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС.