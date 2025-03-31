Еврокомиссия может закрыть рынок ЕС для американских товаров, - El Paіs

ЕС готовит ответ на пошлины США. Брюссель рассматривает полное закрытие рынка для американских товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Paіs .

Европейский Союз готовится нанести ответный удар в ответ на введение новых пошлин администрацией Дональда Трампа, которые вступят в силу 2 апреля.

Брюссель рассматривает возможность применения "полного арсенала" мер, включая ограничение доступа американских компаний к европейскому рынку и государственным тендерам. Об этом сообщил источник El Pais в ЕС.

Новые таможенные тарифы США, которые Трамп называет "взаимными", могут серьезно повлиять на торговые отношения между двумя сторонами Атлантики.

По данным американской администрации, ежегодный объем импорта и экспорта между США и ЕС достигает 900 миллиардов евро, причем торговый баланс в размере 235,5 миллиардов евро в пользу Европы.

В ответ Европейская комиссия рассматривает жесткие меры, среди которых введение тарифов на американские товары, ограничение доступа к европейским финансовым рынкам и даже возможность запрета американским компаниям участвовать в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.

В то же время в европейских столицах, в частности во Франции, Италии и Ирландии, звучат призывы к осторожному подходу, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.

Несмотря на обострение ситуации, Брюссель продолжает попытки переговоров с Вашингтоном. ЕС даже предлагает определенные уступки, включая снижение пошлин на промышленные товары и увеличение закупки американского сжиженного газа.

Однако, если США не откажутся от новых таможенных ограничений, Европа готова действовать без "красных линий".