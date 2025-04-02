Трамп подписал указ о 25% пошлинах на автомобили с 3 апреля

Президент Дональд Трамп подписал указ, которым вводятся 25% пошлины на автомобили и запчасти, ввозимые в США. Тарифы на автомобили вступают в действие уже с 3 апреля, на запчасти - чуть позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Администрация Трампа в среду, 2 апреля, подтвердила, что его глобальные пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики вступят в силу в соответствии с графиком в четверг. Пошлины на импорт автозапчастей будут введены 3 мая.

Пошлины на автомобили в размере 25% вступят в силу в 12:01 по восточному времени в четверг, а пошлины на автозапчасти в размере 25% - в 12:01 3 мая.

Согласно сообщению Федерального реестра, Белый дом поручил Министерству торговли в течение 90 дней создать процедуру для добавления новых деталей в список, в том числе по запросу американских производителей.

В текущий список автозапчастей входят десятки их разновидностей, включая двигатели, трансмиссии, силовые агрегаты, электрические компоненты, а также другие запчасти, такие как тормозные шланги. Однако американские производители смогут подать запрос на добавление новых позиций в список.

Также отмечается, что для транспортных средств, которые соответствуют правилам происхождения в рамках торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), импортеры могут платить 25% пошлины только на долю заказа, которая не произведена в США.

Пошлины США

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже заявлял о планах ввести пошлины на импорт автомобилей и запчастей к ним с апреля этого года.

Это вызвало беспокойство на рынке. Европейские акции упали после того, как Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт автомобилей. Это вызвало опасения, что торговая политика президента США нанесет ущерб корпоративным доходам и экономике.

Итальянские производители автомобилей, в частности, уже ощутили на себе влияние новых тарифов США