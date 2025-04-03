У Білому домі назвали виключення для мит на імпортні товари

Сполучені Штати Америки не планують запроваджувати взаємні тарифи на деяку імпортну продукцію. Зокрема, під виняток потрапили товари, які становлять критичну важливість для виробництва та національної безпеки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Як розповіли в адміністрації президента США Дональда Трампа, деякі товари не підпадають під дію взаємного тарифу з боку Штатів.

У бюлетні, оприлюдненому Білим домом, серед винятків вказані:

окремі вироби зі сталі/алюмінію та авто/автозапчастини;

мідь, фармацевтичні препарати, напівпровідники, та вироби з пиломатеріалів;

злитки;

енергія та інші певні корисні копалини, які недоступні у США.

Трамп запроваджує нові глобальні мита

Раніше повідомлялося, що під час виступу біля Білого дому президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Таким чином американський лідер підтвердив запровадження нових тарифів щодо багатьох країн, які неодноразово анонсував раніше.

Трамп повторив, що Штати 3 квітня запровадять 25-відсоткові тарифи на всі автомобілі іноземного складання. Також він оголосив про запровадження універсального або "мінімального базового тарифу" на імпорт у 10%.

Зазначимо, що взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

РБК-Україна в матеріалі писало, яка саме вводиться величина мит щодо основних торгівельних партнерів США.

Варто звернути увагу, що Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів.

Додамо, щодо України запроваджується з боку США тільки базове мито 10%.

Також президент США Трамп заявив, що зовнішня торгівля та економічна практика спричинили надзвичайну ситуацію у США. Він оголосив режим НС у країнї для захисту економіки.

Раніше ми писали, що Європейська комісія у відповідь може закрити ринок ЄС для американських товарів.