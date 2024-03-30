В Белом доме назвали цель последних ракетных атак РФ против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление спикера Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

Отмечается, что в ночь на пятницу, 29 марта, Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, "лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весны".

"Эти бомбардировки - часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины - являются ужасным напоминанием об усилиях Владимира Путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму", - говорится в заявлении.

В заявлении Уотсон призвала Палату представителей Конгресса США принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, что позволит направить Украине больше средств противовоздушной обороны.

"Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", - подчеркнула представитель Совета нацбезопасности США.