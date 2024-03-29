Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО

Россия ночью 29 марта выпустила по Украине около сотни дронов-камикадзе и ракет разных типов. Украинская ПВО уничтожила 84 вражеских цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

К отражению атаки привлекали зенитные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 84 цели, в том числе 56 беспилотников, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять управляемых авиационных ракет Х-59 и четыре крылатых ракеты "Искандер-К".

Этой ночью враг нанес удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины, выпустив 99 средств воздушного нападения:

Массированная атака 29 марта

Следует отметить, что с вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Под утро оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС. Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.

Вражеские ракеты долетели до западных областей, но главный удар врага был нацелен на Днепропетровскую и Черкасскую области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.

Также известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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