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Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО

Украина, Пятница 29 марта 2024 08:51
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Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО Фото: силы ПВО сбили 84 воздушных целей в ночь на 29 марта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночью 29 марта выпустила по Украине около сотни дронов-камикадзе и ракет разных типов. Украинская ПВО уничтожила 84 вражеских цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Этой ночью враг нанес удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины, выпустив 99 средств воздушного нападения:

  • 60 дронов типа "Шахед" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область);
  • три аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К - Рязанская область);
  • две баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым);
  • девять управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 - Белгородская область);
  • четыре крылатых ракеты "Искандер-К" (Курская область);
  • 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - Энгельс).

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 84 цели, в том числе 56 беспилотников, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять управляемых авиационных ракет Х-59 и четыре крылатых ракеты "Искандер-К".

К отражению атаки привлекали зенитные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы.

Массированная атака 29 марта

Следует отметить, что с вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Под утро оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС. Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.

Вражеские ракеты долетели до западных областей, но главный удар врага был нацелен на Днепропетровскую и Черкасскую области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.

Также известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО
Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО
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