У Білому домі назвали мету останніх ракетних атак РФ проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву речника Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

Зазначається, що в ніч на п'ятницю, 29 березня, Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, "позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни".

"Ці бомбардування - частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України - є жахливим нагадуванням про зусилля Владіміра Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву", - йдеться у заяві.

У заяві Вотсон закликала Палата представників Конгресу США ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, що дозволить надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

"Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок", - підкреслила речник Ради нацбезпеки США.