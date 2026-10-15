Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Украинские аграрии в сентябре реализовали менее половины своего экспортного потенциала. Внутренние цены на пшеницу упали ниже себестоимости, а склады переполнены зерном. Впрочем, ожидать дешевого хлеба или подсолнечного масла на полках магазинов не стоит.
РБК-Украина исследовало, какие продукты могут немного сдержать рост цен, а какие – точно подорожают до конца года и в 2027-м.
Главное:
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Лишь 46% экспортного потенциала использовали аграрии в сентябре: вывезено около 2,4 млн тонн агропродукции вместо необходимых 5 млн тонн.
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Зерно дешевеет, но хлеб нет: доля пшеницы в стоимости буханки составляет лишь 10-15%, а удешевление муки полностью нивелируется ростом затрат на топливо, энергию и автопарк.
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Прогноз на осень-зиму: хлеб до конца года прибавит в цене 3-5%, подсолнечное масло практически не подешевеет, а ценники на яйца и курятину будут колеблется с тенденцией к росту.
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Макроекономический рикошет: недополучение около $2,5 млрд валютной выручки давит на курс гривны, что ускоряет продовольственную инфляцию.
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Угроза на 2027 год: из-за убытков фермеры экономят на удобрениях, что может привести к сокращению посевных площадей на 35-40% и падению урожайности в будущем.
Склады забиты зерном, внутренняя цена предложения на пшеницу в Украине составляет около 120-130 долларов за тонну – примерно на 30% ниже себестоимости. Тем не менее буханка в супермаркете не дешевеет, а стоимость масла держится на высоком уровне.
В общественном мнении живет простая логика: рекордный урожай за закрытыми границами должен означать дешевый хлеб. Однако потребительские цены ведут себя иначе.
"В аграрной экономике есть миф: если мы большая аграрная страна, то у нас будет дешевое продовольствие. Или если закроют порты, то цены на продовольствие упадут… Это неправда – разве что в очень небольшой степени", – заверил РБК-Украина заместитель руководителя KSE Агроцентр Павло Мартышев.
Главная цифра, которая разрушает этот миф: в цене буханки стоимость пшеницы составляет лишь 10-15%. Остальные составляющие стоимости – переработка, энергия, зарплаты и логистика.
Составь полные, а конкурировать за зерно некому
Масштаб затора виден из баланса. Пшеницы в этом году собрали 26 млн т при внутреннем потреблении 7-8 млн т. Кукурузы – 30-32 млн т против тех же 7-8 млн т потребности. Из 12,5-13 млн т подсолнечника заводы должны переработать 11-12 млн т, но из почти 5 млн т масла украинцы потребляют лишь 400-500 тыс. т в год.
"Почти на 3,5 года нам хватит пшеницы при условии, что мы ее сеять не будем", – пояснил РБК-Украина Алексей Тартаковский из Объединения аграрных компаний ПУСК и Всеукраинской аграрной рады. По его словам, именно поэтому проблемы с экспортом бьют по ценам: внутренний рынок не создает конкуренции за сырье, и платить высокую цену нет логики.
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В сентябре из страны вывезли около 2,4 млн т агропродукции вместо нужных 5 млн т в месяц. Как пояснили РБК-Украина в Минагрополитики, это – примерно 46% потенциала. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) называет большую цифру – 3,04 млн т, что на 41,5% больше, чем в августе.
Противоречия здесь нет, есть разница в методологии. Как пояснил РБК-Украина руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка, министерство считает массовые группы (зерновые, масличные, масла и шроты), а УКАБ – все товары групп 1-24 УКТВЭД, в частности мясо, молочную продукцию, овощи и сахар.
Пшеница при этом убыточна для всех категорий хозяйств. При средней себестоимости и урожайности убыток оценивают в 200-250 долларов с гектара.
Тяжелее всего тем, кто не имеет собственных складов. Хранение на сторонних элеваторах подорожало на 10-50%. Агрохолдинги не успели распродать пшеницу. Поэтому для кукурузы может не хватить места.
Выходом становятся полимерные рукава. Но из-за спешки часть зерна – по оценке Тартаковского, 3-5% – таки потеряют из-за ухудшения качества.
Логистика съедает маржу
Сравнивать тарифы с прошлогодними некорректно, говорит РБК-Украина президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко, изменилась сама схема. В прошлом году зерно шло через глубоководные порты Большой Одессы. Теперь – через Дунай, западные границы и Констанцу, с большим количеством звений и перевалок.
Баржирование из дунайских портов в Констанцу подорожало с 10-13 долларов за тонну до более 40 долларов за тонну. Перевалки добавляют еще около 30 долларов, ставки на вагоны выросли примерно в два раза. В среднем логистическая составляющая выросла, по оценкам Виктора Берестенко, на 50-70 долларов за тонну, а для отдаленных от Дуная регионов – до 80-100 долларов и более.
К этому добавляются очереди. На конец сентября суда в Рени и Измаил ждали прохождения Сулинского канала 12-17 суток. 5 октября на выезд из Украины стояли 11 542 грузовика – максимум от начала наблюдений АМЭУ. А на пункте пропуска Орловка – Исакча ожидание превышает шесть суток.
При этом плата за задержку грузового транспорта (демередж) для судна дедвейтом около 6 тыс. т составляет 6-7 тыс. долларов в сутки. То есть примерно 1 доллар на тонну ежедневно.
"Двухнедельная очередь добавляет 15-20 долларов на тонну еще до погрузки. В то же время цены на тонну пшеницы в портах снизились на 30-40 долларов. Так что логистика фактически поглощает маржу экспортера", – говорит Берестенко.
Дополнительный риск – безопасность. За 5-6 октября, по данным АМЭУ, атакованы четыре гражданских судна, одно из них затонуло, погибли двое моряков. Берестенко ожидает роста страховых премий за военные риски и ставок фрахта.
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Сообщение об отказе Польши и Румынии расширять транзитные коридоры он называет скорее "горячими новостями". Напомним, 20 сентября Украина и Румыния подписали меморандум о надежном транзите. А 6 октября договорились об увеличении количества поездов в Констанцу. Но проблема в пропускной способности слабого звена, в частности в таможенном оформлении в Констанце.
В Минагрополитики считают, что логистика добавит 2-2,5% к цене базовых продуктов (мука, овощи борщевого набора) и 3,5-4% к готовым пищевым товарам – хлебу, молочной и мясной продукции, фасованному маслу – до конца ноября.
Почему дешевая мука не останавливает подорожание
Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко пояснил РБК-Украина механику на цифрах. Пшеница дешевеет, но мука – не на те же проценты, потому что у мельниц тоже растут расходы. За последние месяцы она подешевела примерно на 15%.
"Часть муки в себестоимости хлеба – грубо говоря – треть, около 35%. То есть падение цен на муку на 15% повлияло на себестоимость где-то на 5%", – говорит он.
Однако это единственная статья, которая подешевела. Все остальные расходы наоборот увеличились.
Например, средний хлебозавод в областном центре обслуживает 1,5-2 тыс. точек доставки и потребляет около 60 т дизтоплива в месяц. "Топливо же подорожало не на 5%, а существенно больше", – замечает Тараненко.
Одна новая хлебовозка стоит более 2 млн гривен и может объехать 20-30 точек, поэтому для 2 тыс. магазинов нужно по меньшей мере 60 авто. Замена масла на СТО стоила до 5 тыс. гривен, теперь – около 8 тыс. грн. Растут в цене также энергоресурсы, зарплаты и упаковка.
"Себестоимость же хлеба на самом деле не уменьшилась, а даже немножко увеличилась", – подводит итог Тараненко.
К тому же цены реагируют асимметрично. Мельница работает в паре с элеватором и держит запас зерна – минимум на месяц, а в сезон закупки и на полгода. Поэтому удешевление рынка доходит до муки с задержкой до месяца.
Подорожание же закладывают в цену за два-три дня. Мартышев формулирует это так: цены на сырье и растут, и снижаются, а цены на готовую продукцию двигаются только в одну сторону.
При этом Тараненко не соглашается с некоторыми прогнозами подорожания социального хлеба до конца года, звучавшими в медиа.
"Это далеко не 20% и даже не 8% – это рост где-то от 3% до 5%", – заверил он РБК-Украина.
Бакалея под давлением: масло, яйца, курятина, мясо
Масло. Закупочные цены на семена подсолнечника просели до 18-20 тыс. грн/т, но на полках это вряд ли отразится.
В Минагрополитики называют три причины такого положения дел:
- более дорогие переработка и логистика;
- рост стоимости электроэнергии и топлива;
- высокие мировые цены на нерафинированное масло.
Генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук заверил РБК-Украина, что без морского коридора производство придется сокращать. Вместо 500 тыс. тонн подсолнечного масла страна выведет, "дай бог", 300 тыс. тонн, плюс 50-60 тыс. тонн рапсового и соевого.
"Невозможно активно покупать сырье, если нет понимания, удастся ли вывезти готовую продукцию. Такая ситуация сдерживает рынок. Сейчас нельзя сказать, что цены уже пошли вниз", – отметил Капшук.
Ассоциация просит правительство дать приоритет вывозу масла. Ведь один вагон масла дает в семь раз больше валютной выручки, чем вагон зерна. К тому же сезон переработки запаздывает на две-три недели из-за погоды.
Яйца и курятина. По данным Госстата, яйца за год подешевели на 24,1%, однако в конце августа начали дорожать.
Исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко пояснил РБК-Украина это сезонностью. Мол, около 45% рынка занимают домохозяйства, которые осенью сокращают производство.
К тому же, оптовые цены мая-августа были ниже себестоимости. Поэтому осенью производители восстанавливают прибыльность.
Корма занимают примерно 70% себестоимости животноводства. И дешевый фураж немного помогает, но не перекрывает более дорогие топливо, генераторы во время отключений и импортные ветпрепараты.
"Снижение цен на зерновые и продукты переработки масличных несколько уменьшило себестоимость производства, однако рост цен на остальные составляющие, и в первую очередь логистические расходы, оставляет общую себестоимость готовой продукции на высоком уровне", – отметил Карпенко. Его прогноз до конца года – постоянные колебания розничных цен.
Мясо. По словам Мартышева, цены на курятину и свинину могут несколько стабилизироваться. Цикл у курятины – 45 дней, у свинины – 11 месяцев. Но общего падения цен он не ожидает, так как у животноводов также дорожают персонал, электричество и отопление.
А в концентрированных отраслях, таких как сахар и молоко, доля сырья в цене и так меньше. Поэтому более дешевое зерно там чувствуется еще слабее.
Макроэкономический рикошет: валюта, курс, импорт
Есть и обратная сторона. Нацбанк еще в июльском инфляционном отчете оценивал потери валютной выручки из-за ограничения экспорта примерно в 2,5 млрд долларов. Мартышев считает, что именно этот эффект повлияет на экономику сильнее удешевления сырья.
"Из двух эффектов – снижения цен из-за того, что много зерна, и повышения цен из-за того, что мы недополучаем валютную выручку, – второй сильнее", – уверяет эксперт. Ведь все это зерно украинцы не съедят – большая его часть кормовая.
"Мы не экспортируем зерно – гривна слабая – растет продовольственная инфляция", – пояснил он логику процесса.
Уменьшение экспорта и сокращение валютных поступлений может давить на курс. С другой стороны, поступление международной помощи в золотовалютные резервы частично компенсирует это давление, рассказала РБК-Украина старший экономист Центра экономической стратегии Наталия Колесниченко.
"Существенной девальвации я не ожидаю. Благодаря практически рекордным резервам у НБУ есть все рычаги удерживать стабильность валютного рынка. Но из-за структурного дефицита валюты курс постепенно – хотя и управляемо и незначительно – будет девальвировать", – отметила она.
Экономист напомнила, что девальвация гривны прямо и быстро отражается на ценах импортируемых товаров: рыба, цитрусовые, экзотические фрукты. В то же время общий эффект на инфляцию меньше, чем 1:1. По исследованию НБУ 2020 года, девальвация на 1% добавляет к инфляции лишь 0,22 процентного пункта. Сейчас влияние может быть чуть выше из-за большей доли импорта.
Мина замедленного действия: что будет в 2027 году
Пока склады полны, настоящий удар отложен. Мартышев напоминает: в отличие от 2022 года, когда удар по портам пришелся на февраль и большую часть урожая уже вывезли, на этот раз порты пострадали во время уборки озимых, а впереди еще большой урожай кукурузы.
По его словам, фермеры по большей части будут в убытках, а часть банкротит. "Многие фермеры сейчас настолько экономят, что посеяли озимую пшеницу и не вносят удобрений, как обычно. Что прорастет к весне – то прорастет", – говорит он.
Весной же они будут решать, подкармливать ли посевы, в зависимости от судьбы портов. Если порты останутся закрытыми, цена будет очень низкой, а это закладывает сокращение урожайности.
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Сокращение площадей на 35-40% под урожай 2027 года – негативный сценарий, который может реализоваться весной, если проблемы с экспортом сохранятся, считает Максим Гопка. Под наибольшим риском кукуруза, ячмень и частично пшеница; подсолнечник, соя и рапс более устойчивы.
Дефицита на внутреннем рынке не будет благодаря большим переходящим запасам. Но из-за невнесения удобрений и средств защиты может упасть урожайность.
К тому же, убытки фермеров будут иметь и социальное измерение.
"Замедление роста доходов населения – не только из-за ограниченных ресурсов агропроизводителей – обычно сдерживает потребительский спрос и розничную торговлю, – добавляет Наталия Колесниченко. – В межсезонье в регионах, где сельское хозяйство доминирует, спрос действительно может ослабнуть".
В то же время сокращение зарплат в агросекторе, по ее мнению, сейчас маловероятно. Ведь продолжаются жнива, а с 1 сентября повышены требования к зарплатам при бронировании.
Кроме того, в экономике сохраняется нехватка кадров. Средние зарплаты продолжают быстро расти. В августе 2026-го они были на 23% выше, чем годом ранее. Это может частично компенсировать потенциально более низкие доходы работников агросектора.
Потребность аграриев в оборотных средствах до весны достигает 300–350 млрд гривен, заявлял ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Так что без поддержки им хватит денег примерно до Нового года.
В Минагрополитики рассчитывают на компенсационный пакет ЕС в 1,1 млрд евро. А в качестве запасного варианта держат:
- расширение программы "5-7-9%" (лимит уже увеличен до 80 млрд гривен, ставка для оборотных средств снижена до 10%);
- изменение структуры посевов в пользу масличных и нишевых культур;
- развитие внутренней переработки.
Мартышев предлагает длинные дешевые кредиты под залог зерна. На элеваторе оно хранится два года и дольше. Так что можно выжидать нормальную цену.
Вопросы – ответы (FAQ):
– Подешевеет ли хлеб?
– Нет. Мука составляет лишь около 35% себестоимости, и ее удешевление с запасом перекрыли другие расходы. Прогноз до конца года: +3–5%.
– Подешевеет ли подсолнечное масло?
– Почти нет. Падение цен на семена нивелируют логистика, энергия и неопределенность экспорта.
– Что будет с яйцами и курятиной?
– Дешевый фураж немного сдерживает, но сезонность и генераторы толкают цены вверх. Ожидаем колебания с тенденцией к повышению.
– Стоит ли делать запасы?
– Нет. Ажиотажный спрос только разгонит цены.
– Что будет в 2027 году?
– Высокий риск сокращения посевов и урожайности, а значит возможен скачок цен на внутреннем рынке, даже если склады сейчас полны.
– Что сдерживает цены от еще более быстрого роста?
– Именно внутренний избыток сырья работает как амортизатор под давлением логистики и инфляции.