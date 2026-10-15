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Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня

16:25 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)
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Россия демонстрирует полное пренебрежение к призывам к миру и открыто отвергает мирные инициативы президента США Дональда Трампа из-за отсутствия должного давления.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона открыто демонстрирует высокомерие в вопросе урегулирования конфликта.

"Россия отвергает мир. Всем это известно. Но то, насколько открыто они готовы отклонить предложения президента Трампа, показывает, насколько они высокомерны", - отметил Сибига.

Дипломат подчеркнул прямую зависимость между международным давлением на кремлевский режим и уровня его агрессивной риторики.

"Русские убийцы совсем не уважают призывы к миру. Вот что происходит, когда давление ослабляется: чем меньше давления, тем больше высокомерия", - добавил министр.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически исключил возможность любого прекращения огня на территории Украины.

В Москве заявление объяснили тем, что временная пауза в боевых действиях якобы позволит украинским Силам обороны перегруппироваться и получить новые партии вооружения от западных партнеров.

Кроме того, глава МИД РФ традиционно обвинил украинские власти в создании "неприемлемых условий" для проведения президентских выборов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что Украина готова провести выборы нового президента, однако исключительно при условии, если российский диктатор Владимир Путин согласится на полноценное 60-дневное перемирие.

Пока Кремль продолжает отвергать все дипломатические предложения по прекращению огня.

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