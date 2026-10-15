Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня

Россия демонстрирует полное пренебрежение к призывам к миру и открыто отвергает мирные инициативы президента США Дональда Трампа из-за отсутствия должного давления.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона открыто демонстрирует высокомерие в вопросе урегулирования конфликта.

"Россия отвергает мир. Всем это известно. Но то, насколько открыто они готовы отклонить предложения президента Трампа, показывает, насколько они высокомерны", - отметил Сибига.

Дипломат подчеркнул прямую зависимость между международным давлением на кремлевский режим и уровня его агрессивной риторики.

"Русские убийцы совсем не уважают призывы к миру. Вот что происходит, когда давление ослабляется: чем меньше давления, тем больше высокомерия", - добавил министр.