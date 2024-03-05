США готовят компромиссный вариант законопроекта, включающего помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В этом документе Украине предлагается выделить на более чем $10 млрд меньше денег: $47,69 млрд против ранее задуманных $60,06 млрд.

Кроме того, в законопроект, по просьбе республиканцев, включили меры по ужесточению контроля на границе с Мексикой, в рамках которой мигрантам придется дожидаться решений американского иммиграционного суда за пределами США.

Процесс планируют завершить к середине марта, сторонники плана республиканцы полагают, что он позволит ему дойти до голосования - даже это рискует вызвать негативную реакцию со стороны крайне правых членов или даже проголосовать за его отстранение от должности спикера.

Проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Кроме того, для его принятия потребуется широкая поддержка демократов - а это непростая задача, учитывая, что пакет включает новые пограничные ограничения и помощь Израилю, что, вероятно, не устроит "левых".

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены.

Ранее мы писали, что Палата представителей США может проголосовать за помощь Украине в конце марта-апреле.

К слову, в Палате представителей готовятся к одобрению помощи Украине в обход спикера Майка Джонсона.