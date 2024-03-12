Белый дом о новом пакете помощи для Украины: его хватит на пару недель
Боеприпасов из нового пакета помощи от Соединенных Штатов Америки хватит украинским войскам всего на пару недель.
Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, пакет обеспечит Украину лишь достаточным количеством боеприпасов, "чтобы хватило на несколько недель и, возможно, всего на пару недель".
"Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины в поле боя, и это не спасет Украину от окончания боеприпасов в ближайшие недели. Само собой разумеется, что этот пакет не вытесняет и не должен откладывать критическую необходимость принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности", - сказал Салливан.
Как отмечается, у Пентагона осталось около 4 млрд долларов для отправки в Украину оружия и оборудования, полученных непосредственно из складов Министерства обороны.
Однако Пентагон не хотел использовать это финансирование, поскольку денег на пополнение запасов в США не осталось.
По словам Салливана, новый пакет стал возможным "из-за непредвиденной экономии средств в контрактах, которые Министерство обороны договорилось о замене оборудования, которое мы уже направили в Украину из-за предварительных изъятий".
В то же время высокопоставленный чиновник по обороне США рассказал CNN, что такая экономия - это результат "хороших переговоров" и "распределения финансирования на разные вещи".
Чиновник привел один пример возможности приобрести боеприпасы калибра 25 мм по более низкой цене, чем первоначально ожидалось после переговоров по контракту с поставщиком.
Такая экономия обеспечила Пентагону дополнительные 300 миллионов долларов на финансирование пополнения помощи Украине.
Однако чиновник четко дал понять, что это не устойчивое долгосрочное решение о предоставлении Украине столь необходимого оружия, поскольку лидеры республиканцев в Палате представителей продолжают отказываться выносить на голосование законопроект, предусматривающий предоставление дополнительной военной помощи.
"Это несколько специальная или разовая съемка. Мы не знаем, появятся ли будущие сбережения. И мы точно не можем рассчитывать на это как на способ ведения дел. Тогда мы не были разоренными, но сейчас мы являемся", - добавил чиновник.
Помощь Украине от США
Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.
Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.
Как писало CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.
Сегодня, 12 марта, администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.
По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, новый пакет военной помощи Украине, среди прочего, будет содержать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS в HIMARS.
В то же время в Белом доме обратились в Конгресс США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины. Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что "время идет" и помощь Украине нужна прямо сейчас.
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