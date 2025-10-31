Украина уже 9 раз применяла ракеты "Фламинго" в реальных операциях, - Зеленский

Ракеты "Фламинго" применялись в реальных операциях уже 9 раз. Это в настоящее время лучшая украинская крылатая ракета.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

Издание отмечает, что, по словам Зеленского, Украина применяла ракеты "Фламинго" в реальных операциях уже 9 раз, и она доказала свою эффективность.

Отмечается, что "Фламинго" считается лучшей украинской ракетой, хотя ее производитель Fire Point "вызывает столько же похвал, сколько и вопросов".

В частности, боеголовка ракеты вдвое мощнее американской ракеты Tomahawk, у которой это примерно 450 килограммов взрывчатки.

Ракета "Фламинго" создана без западного финансирования или официальных лицензий - только благодаря инициативе украинских разработчиков.

Отмечается, что это демонстрирует способность Украины импровизировать и производить сложное оружие даже в состоянии войны.

Как подчеркивает Le Figaro, эта ракета может стать "game changer" - изменением правил игры в войне.

Она позволяет Украине атаковать военные объекты, склады и авиабазы далеко за линией фронта без участия западных ракет типа Storm Shadow или ATACMS.

Один из военных экспертов отметил, что "Фламинго" это "первое по-настоящему стратегическое оружие украинского производства".

Также отмечается, что сейчас в Украине обсуждают вопрос изготовления баллистических ракет.

Сам Зеленский в своем Telegram написал, что вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки определил приоритетные цели для "дальнобойных санкций" в отношении России на ближайшее время.