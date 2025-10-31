Украина уже 9 раз применяла ракеты "Фламинго" в реальных операциях, - Зеленский
Ракеты "Фламинго" применялись в реальных операциях уже 9 раз. Это в настоящее время лучшая украинская крылатая ракета.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
Издание отмечает, что, по словам Зеленского, Украина применяла ракеты "Фламинго" в реальных операциях уже 9 раз, и она доказала свою эффективность.
Отмечается, что "Фламинго" считается лучшей украинской ракетой, хотя ее производитель Fire Point "вызывает столько же похвал, сколько и вопросов".
В частности, боеголовка ракеты вдвое мощнее американской ракеты Tomahawk, у которой это примерно 450 килограммов взрывчатки.
Ракета "Фламинго" создана без западного финансирования или официальных лицензий - только благодаря инициативе украинских разработчиков.
Отмечается, что это демонстрирует способность Украины импровизировать и производить сложное оружие даже в состоянии войны.
Как подчеркивает Le Figaro, эта ракета может стать "game changer" - изменением правил игры в войне.
Она позволяет Украине атаковать военные объекты, склады и авиабазы далеко за линией фронта без участия западных ракет типа Storm Shadow или ATACMS.
Один из военных экспертов отметил, что "Фламинго" это "первое по-настоящему стратегическое оружие украинского производства".
Также отмечается, что сейчас в Украине обсуждают вопрос изготовления баллистических ракет.
Сам Зеленский в своем Telegram написал, что вместе с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки определил приоритетные цели для "дальнобойных санкций" в отношении России на ближайшее время.
Ракеты "Фламинго"
Напомним, в конце августа СМИ написали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго".
Вскоре министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил производство этих ракет и добавил, что украинская крылатая ракета "Фламинго" - это очень мощное и дальнобойное оружие".
Уже в октябре The Economist написало, что Украина начала использовать "Фламинго" для ударов по РФ.
В частности, 9 октября издание Welt написало, что Украина применила три ракеты "Фламинго" собственного производства, чтобы ударить по базе разведки ФСБ в оккупированном Крыму.
На днях президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные уже имеют опыт боевого применения новых ракет "Фламинго", в ближайшее время будут и новые удары по вражеским целям.
Президент также рассказал, что с выпуском украинских ракет "Фламинго" была проблема. Однако госзаказ все же будет выполнен.