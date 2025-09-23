ua en ru
Остановка аэропортов в Дании и Норвегии: полиция ищет исчезнувшие дроны

Вторник 23 сентября 2025 08:46
Фото иллюстративное: в Дании и Норвегии остановили работу аэропортов из-за исчезнувших дронов (nordic-wing com)
Автор: Ірина Глухова

В Дании и Норвегии из-за появления неизвестных беспилотников в ночь на вторник, 23 сентября, приостанавливали работу аэропортов. Полиция начала расследование, но дроны исчезли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Из-за инцидентов десятки рейсов задержали или отменили, а часть самолетов перенаправили в запасные аэропорты.

В частности, в Копенгагене, где расположен крупнейший аэропорт Скандинавии, взлеты и посадки были остановлены почти на четыре часа.

Работу возобновили во вторник утром, когда дроны самостоятельно покинули район. Расследование инцидента проводит полиция Копенгагена вместе с разведкой и Вооруженными силами.

По предварительным данным, в районе аэропорта могли находиться два или три больших дрона, однако изъять ни одного не удалось.

"Полиция начала расследование, чтобы определить, что это за дроны. Дроны исчезли, и мы не забрали ни одного из них", - рассказал заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена.

Похожая ситуация произошла в Осло. Сначала в аэропорту ограничили движение самолетов одной полосой, а затем полностью приостановили работу. Часть рейсов перенаправили в другие города, другие - задержали.

Около четырех утра полеты возобновили. В связи с незаконными полетами дронов в центре Осло полиция задержала двух человек.

Правоохранители Дании и Норвегии сотрудничают, чтобы установить, связаны ли между собой оба инцидента. Расследование продолжается.

Дроны в Дании и Норвегии

Напомним, вечером, 22 сентября, в Дании временно была остановлена работа международного аэропорта Копенгагена из-за появления нескольких дронов в воздушном пространстве.

Также в столице Норвегии, Осло, был полностью закрыт аэропорт "Гардермуен" в ночь на 23 сентября. Причиной стала фиксация неизвестных дронов.

