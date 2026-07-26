Бесплатные путевки детям дают не только в "Артек": кто и при каких условиях может получить

Бесплатный отдых детей летом - мечта для родителей. Поэтому государство ежегодно оплачивает оздоровление тысяч юных украинцев в разных локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Главное:
В министерстве напомнили, что ежегодно тысячи украинских детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, могут отдохнуть и оздоровиться за счет государства.
В 2026 году такая возможность предусмотрена как в Международном детском центре "Артек", так и в других детских заведениях оздоровления и отдыха, которые:
Право на оздоровление за счет государственного бюджета имеют дети, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке.
Список таких категорий определен законом Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" и соответствующими постановлениями Кабинета министров.
Речь идет, в частности, о таких категориях:
Количество мест на каждую оздоровительную смену ограничено, поэтому путевки распределяются по принципу приоритетности.
Первоочередное право на получение путевки имеют, прежде всего:
"Если потребность этих категорий полностью обеспечена, путевки предоставляются другим детям, имеющим право на государственное оздоровление", - рассказали в Минсоцполитики.
Украинцам напомнили также, что в июле 2026 года правительство приняло постановление, позволяющее более оперативно обеспечивать оздоровление детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:
"Если в области или громаде произошла такая чрезвычайная ситуация, Государственная служба Украины по делам детей может в первую очередь направить дополнительные путевки именно в этот регион", - объяснили гражданам.
Уточняется, что именно так недавно 110 детей из Вишневого получили путевки в МДЦ "Артек" на Закарпатье.
Путевки в МДЦ "Артек" распределяются в соответствии с постановлением КМУ №276 (от 11 марта 2025 года), а направление детей осуществляется в соответствии с приказом Минсоцполитики №239-Н (от 13 мая 2024 года).
То есть родителям самостоятельно искать или покупать путевку - не нужно.
"Их распределение осуществляют уполномоченные органы с учетом определенных законом категорий детей и очередности", - сообщили в министерстве.
Итак, для получения путевки родителям (или другим законным представителям ребенка) необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства:
В 2026 году помимо "Артека" работает еще один механизм, введенный постановлением правительства №259 (от 25 февраля 2026 года).
Он позволяет родителям самостоятельно выбрать одно из детских заведений оздоровления и отдыха - которое участвует в государственной программе и имеет договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.
По данным Минсоцполитики, оздоровиться по этой программе могут также дети:
Алгоритм получения путевки выглядит так:
Далее необходимо:
После согласования с заведением заключается договор о предоставлении услуг.
"Это можно сделать как лично, так и дистанционно", - уточнили в Минсоцполитики.
В день заезда нужно предоставить:
"Услуги по оздоровлению и отдыху в рамках государственной программы оплачиваются за счет средств государственного бюджета", - сообщили в Минсоцполитики.
Однако такая услуга предоставляется один раз в календарный год.
То есть если ребенок уже получил путевку (или воспользовался другой государственной программой оздоровления за бюджетные средства), повторно получить ее в этом году нельзя.
В завершение в министерстве напомнили, что украинцы могут также воспользоваться местными программами.
"Помимо государственной программы, многие громады реализовывают собственные программы оздоровления детей за счет местных бюджетов", - объяснили гражданам.
Следовательно, даже если ребенок не попал в государственную программу, родители могут:
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров предлагает ощутимо изменить систему защиты украинских детей и существенно повысить помощь для приемных семей и родителей-опекунов. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.
Кроме того, мы объясняли, как в Киеве получить временный отдых могут родители детей с инвалидностью.
Читайте также, как выросли "детские" выплаты в Украине в 2026 году (от беременности до школы) и где их оформить.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.