Бесплатные путевки детям дают не только в "Артек": кто и при каких условиях может получить

Главное: Возможности для детей : ежегодно тысячи юных украинцев, нуждающихся в социальной поддержке, могут отдохнуть и оздоровиться за счет государства (в МДЦ "Артек" или других сертифицированных заведениях).

: ежегодно тысячи юных украинцев, нуждающихся в социальной поддержке, могут отдохнуть и оздоровиться за счет государства (в МДЦ "Артек" или других сертифицированных заведениях). Кто имеет право : бесплатные путевки предусмотрены для льготных категорий, среди которых дети-сироты, дети военнослужащих или участников боевых действий, ВПЛ, дети с инвалидностью и из многодетных или малообеспеченных семей.

: бесплатные путевки предусмотрены для льготных категорий, среди которых дети-сироты, дети военнослужащих или участников боевых действий, ВПЛ, дети с инвалидностью и из многодетных или малообеспеченных семей. Кто едет первый : места на оздоровительные смены распределяются по приоритетности (первоочередно - сироты, дети УБД, погибших защитников и те, кто проживает на прифронтовых территориях).

: места на оздоровительные смены распределяются по приоритетности (первоочередно - сироты, дети УБД, погибших защитников и те, кто проживает на прифронтовых территориях). Пути получения : путевку в "Артек" оформляют через органы соцзащиты по очереди, но родители могут самостоятельно выбрать другое заведение из перечня участников госпрограммы (при наличии свободных мест).

: путевку в "Артек" оформляют через органы соцзащиты по очереди, но родители могут самостоятельно выбрать другое заведение из перечня участников госпрограммы (при наличии свободных мест). Условия предоставления: услуга оздоровления за государственный счет предоставляется один раз в календарный год, дополнительно можно узнать о локальных программах поддержки в своей громаде.

Где дети могут оздоровиться за счет государства

В министерстве напомнили, что ежегодно тысячи украинских детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, могут отдохнуть и оздоровиться за счет государства.

В 2026 году такая возможность предусмотрена как в Международном детском центре "Артек", так и в других детских заведениях оздоровления и отдыха, которые:

включены в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей;

отвечают необходимым критериям;

имеют подписанные договоры с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

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Кто имеет право получить бесплатную путевку

Право на оздоровление за счет государственного бюджета имеют дети, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке.

Список таких категорий определен законом Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" и соответствующими постановлениями Кабинета министров.

Речь идет, в частности, о таких категориях:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети участников боевых действий (УБД);

дети погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

дети, проживающие на территориях, приближенных к боевым действиям;

дети с инвалидностью, которые могут самостоятельно себя обслуживать;

дети из многодетных семей;

дети из малообеспеченных семей;

дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

дети, зарегистрированные как внутриперемещенные лица (ВПЛ);

дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;

участники детских творческих коллективов и спортивных команд;

другие категории детей, определенные законодательством.

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Кто может поехать на отдых первоочередно

Количество мест на каждую оздоровительную смену ограничено, поэтому путевки распределяются по принципу приоритетности.

Первоочередное право на получение путевки имеют, прежде всего:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети участников боевых действий;

дети погибших защитников и защитниц Украины;

дети, проживающие на территориях, приближенных к боевым действиям;

дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию.

"Если потребность этих категорий полностью обеспечена, путевки предоставляются другим детям, имеющим право на государственное оздоровление", - рассказали в Минсоцполитики.

Украинцам напомнили также, что в июле 2026 года правительство приняло постановление, позволяющее более оперативно обеспечивать оздоровление детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:

военного характера;

техногенный характер;

природного характера.

"Если в области или громаде произошла такая чрезвычайная ситуация, Государственная служба Украины по делам детей может в первую очередь направить дополнительные путевки именно в этот регион", - объяснили гражданам.

Уточняется, что именно так недавно 110 детей из Вишневого получили путевки в МДЦ "Артек" на Закарпатье.

Как получить путевку в "Артек"

Путевки в МДЦ "Артек" распределяются в соответствии с постановлением КМУ №276 (от 11 марта 2025 года), а направление детей осуществляется в соответствии с приказом Минсоцполитики №239-Н (от 13 мая 2024 года).

То есть родителям самостоятельно искать или покупать путевку - не нужно.

"Их распределение осуществляют уполномоченные органы с учетом определенных законом категорий детей и очередности", - сообщили в министерстве.

Итак, для получения путевки родителям (или другим законным представителям ребенка) необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства:

с заявлением;

с копией свидетельства рождения ребенка;

с документами, подтверждающими принадлежность к льготной категории.

Как выбрать оздоровительное заведение самостоятельно

В 2026 году помимо "Артека" работает еще один механизм, введенный постановлением правительства №259 (от 25 февраля 2026 года).

Он позволяет родителям самостоятельно выбрать одно из детских заведений оздоровления и отдыха - которое участвует в государственной программе и имеет договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

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По данным Минсоцполитики, оздоровиться по этой программе могут также дети:

военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ);

Государственной пограничной службы (ГНСУ);

Национальной гвардии (НГУ);

лиц рядового и начальственного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

полицейских;

лиц, которые увольняются или уволены с военной службы, из числа ветеранов войны, имеющих особые заслуги перед Родиной;

дети погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Алгоритм получения путевки выглядит так:

один из родителей (представитель ребенка) - обращается в структурное подразделение, которое занимается вопросами организации оздоровления и отдыха детей по адресу задекларированного / зарегистрированного места жительства (пребывания) или фактического места жительства для ВПЛ;

один из родителей (представитель ребенка) - подает документы, подтверждающие право ребенка на льготу;

структурное подразделение - в течение трех рабочих дней проверяет документы и выдает справку, подтверждающую право ребенка на получение путевки (она действительна три месяца);

родители или законные представители ребенка - самостоятельно выбирают заведение оздоровления и отдыха из списка участников государственной программы.

Далее необходимо:

связаться с заведением;

предоставить копии определенных документов;

получить подтверждение, что ребенка могут принять на выбранную смену.

После согласования с заведением заключается договор о предоставлении услуг.

"Это можно сделать как лично, так и дистанционно", - уточнили в Минсоцполитики.

В день заезда нужно предоставить:

оригиналы документов;

медицинскую справку по форме №079/о.

Нужно ли что-то оплачивать дополнительно

"Услуги по оздоровлению и отдыху в рамках государственной программы оплачиваются за счет средств государственного бюджета", - сообщили в Минсоцполитики.

Однако такая услуга предоставляется один раз в календарный год.

То есть если ребенок уже получил путевку (или воспользовался другой государственной программой оздоровления за бюджетные средства), повторно получить ее в этом году нельзя.

О каких еще программах стоит узнать

В завершение в министерстве напомнили, что украинцы могут также воспользоваться местными программами.

"Помимо государственной программы, многие громады реализовывают собственные программы оздоровления детей за счет местных бюджетов", - объяснили гражданам.

Следовательно, даже если ребенок не попал в государственную программу, родители могут: