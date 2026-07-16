ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Трагедия в Вишневом: задержали руководителей предприятия, следствие установило фатальные нарушения

15:27 16.07.2026 Чт
3 мин
Что установило следствие?
aimg Елена Чупровская
Трагедия в Вишневом: задержали руководителей предприятия, следствие установило фатальные нарушения Фото: следствие выяснило, почему боеприпасы хранили без разрешений (facebook com SecurSerUkraine)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Боеприпасы в Вишневом месяцами хранили без разрешений в считанные метры от жилых домов - следствие устанавливает, кто именно принимал эти решения и почему нарушения никто не остановил. Есть уже первые задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко и Службу безопасности Украины.

Что установило следствие о причинах трагедии

Масштаб последствий, по данным следствия, определило, как именно на предприятии обращались с боеприпасами задолго до трагедии в Вишневом.

Следователи выяснили:

  • значительное количество боеприпасов хранили в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности;
  • состав не имел необходимых разрешительных документов на хранение;
  • помещение вообще не было предназначено для длительного хранения боеприпасов;
  • от ограды предприятия до ближайших зданий было около 24 метров, а до одного из частных домов - менее 18 метров.

Размещать подобные объекты вблизи гражданской застройки прямо запрещают закон, правительственные постановления и решения Ставки Верховного Главнокомандующего. На предприятии эти требования проигнорировались.

Последствия удара и вторичной детонации

После попадания ракеты началась длительная часами масштабная вторичная детонация боеприпасов. Это и привело к такому количеству жертв и разрушений:

  • 7 человек погибли;
  • 29 получили ранения;
  • более 600 человек были эвакуированы;
  • 13 гектаров жилой застройки превратились в руины.

"Должностные лица, ответственные за эти решения, не могли не осознавать рисков", - заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Кого задержали и в чем подозревают

Генеральный директор предприятия оборонного сектора и его заместитель задержаны в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обоих уволили с должностей.

Им сообщили о подозрении по частям 2 и 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и гибель людей. Следователи вручили ходатайство о содержании обоих под стражей без альтернативы в виде залога.

Кравченко подчеркнул, что это только первые процессуальные решения по уголовному производству.

Какая цепь решений выясняет следствие

Главная задача следствия сейчас - восстановить всю цепь решений, приведших к трагедии. Следователи должны установить:

  • кто согласовал размещение боеприпасов именно на этой территории;
  • кто отвечал за их безопасное хранение;
  • кто должен осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности;
  • почему выявленные нарушения годами никто не останавливал.

Отдельно следствие проверяет версию о возможном агентурном влиянии РФ и утечке информации о месте хранения боеприпасов в пользу государства-агрессора.

Трагедия в Вишневом: как все происходило

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по составу боеприпасов предприятия "Украинской оборонной промышленности" в Вишневом Киевской области.

В результате возник пожар, который вызвал дальнейшую детонацию боеприпасов в ангарах.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поручил провести масштабные проверки в оборонной отрасли после удара по составу.

Президент предупредил руководителей оборонных предприятий о личной ответственности за подобные нарушения.

12 июля в АО "Украинская оборонная промышленность" заявили об увольнении руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

В компании тогда же подчеркнули, что виновных ждет и уголовная ответственность.

14 июля должность покинул генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Причин отставки он не уточнил, но она стала частью волны кадровых решений в оборонной отрасли после трагедии в Вишневом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Атака дронов
Новости
В ЦРУ раскрыли продолжительность жизни солдат РФ на поле боя
В ЦРУ раскрыли продолжительность жизни солдат РФ на поле боя
Аналитика
Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение