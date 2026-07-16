Трагедия в Вишневом: задержали руководителей предприятия, следствие установило фатальные нарушения

Боеприпасы в Вишневом месяцами хранили без разрешений в считанные метры от жилых домов - следствие устанавливает, кто именно принимал эти решения и почему нарушения никто не остановил. Есть уже первые задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко и Службу безопасности Украины .

Что установило следствие о причинах трагедии

Масштаб последствий, по данным следствия, определило, как именно на предприятии обращались с боеприпасами задолго до трагедии в Вишневом.

Следователи выяснили:

значительное количество боеприпасов хранили в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности;

состав не имел необходимых разрешительных документов на хранение;

помещение вообще не было предназначено для длительного хранения боеприпасов;

от ограды предприятия до ближайших зданий было около 24 метров, а до одного из частных домов - менее 18 метров.

Размещать подобные объекты вблизи гражданской застройки прямо запрещают закон, правительственные постановления и решения Ставки Верховного Главнокомандующего. На предприятии эти требования проигнорировались.

Последствия удара и вторичной детонации

После попадания ракеты началась длительная часами масштабная вторичная детонация боеприпасов. Это и привело к такому количеству жертв и разрушений:

7 человек погибли;

29 получили ранения;

более 600 человек были эвакуированы;

13 гектаров жилой застройки превратились в руины.

"Должностные лица, ответственные за эти решения, не могли не осознавать рисков", - заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Кого задержали и в чем подозревают

Генеральный директор предприятия оборонного сектора и его заместитель задержаны в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обоих уволили с должностей.

Им сообщили о подозрении по частям 2 и 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и гибель людей. Следователи вручили ходатайство о содержании обоих под стражей без альтернативы в виде залога.

Кравченко подчеркнул, что это только первые процессуальные решения по уголовному производству.

Какая цепь решений выясняет следствие

Главная задача следствия сейчас - восстановить всю цепь решений, приведших к трагедии. Следователи должны установить:

кто согласовал размещение боеприпасов именно на этой территории;

кто отвечал за их безопасное хранение;

кто должен осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности;

почему выявленные нарушения годами никто не останавливал.

Отдельно следствие проверяет версию о возможном агентурном влиянии РФ и утечке информации о месте хранения боеприпасов в пользу государства-агрессора.

Трагедия в Вишневом: как все происходило

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по составу боеприпасов предприятия "Украинской оборонной промышленности" в Вишневом Киевской области.

В результате возник пожар, который вызвал дальнейшую детонацию боеприпасов в ангарах.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поручил провести масштабные проверки в оборонной отрасли после удара по составу.

Президент предупредил руководителей оборонных предприятий о личной ответственности за подобные нарушения.