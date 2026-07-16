Трагедия в Вишневом: задержали руководителей предприятия, следствие установило фатальные нарушения
Боеприпасы в Вишневом месяцами хранили без разрешений в считанные метры от жилых домов - следствие устанавливает, кто именно принимал эти решения и почему нарушения никто не остановил. Есть уже первые задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко и Службу безопасности Украины.
Что установило следствие о причинах трагедии
Масштаб последствий, по данным следствия, определило, как именно на предприятии обращались с боеприпасами задолго до трагедии в Вишневом.
Следователи выяснили:
- значительное количество боеприпасов хранили в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности;
- состав не имел необходимых разрешительных документов на хранение;
- помещение вообще не было предназначено для длительного хранения боеприпасов;
- от ограды предприятия до ближайших зданий было около 24 метров, а до одного из частных домов - менее 18 метров.
Размещать подобные объекты вблизи гражданской застройки прямо запрещают закон, правительственные постановления и решения Ставки Верховного Главнокомандующего. На предприятии эти требования проигнорировались.
Последствия удара и вторичной детонации
После попадания ракеты началась длительная часами масштабная вторичная детонация боеприпасов. Это и привело к такому количеству жертв и разрушений:
- 7 человек погибли;
- 29 получили ранения;
- более 600 человек были эвакуированы;
- 13 гектаров жилой застройки превратились в руины.
"Должностные лица, ответственные за эти решения, не могли не осознавать рисков", - заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Кого задержали и в чем подозревают
Генеральный директор предприятия оборонного сектора и его заместитель задержаны в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обоих уволили с должностей.
Им сообщили о подозрении по частям 2 и 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и гибель людей. Следователи вручили ходатайство о содержании обоих под стражей без альтернативы в виде залога.
Кравченко подчеркнул, что это только первые процессуальные решения по уголовному производству.
Какая цепь решений выясняет следствие
Главная задача следствия сейчас - восстановить всю цепь решений, приведших к трагедии. Следователи должны установить:
- кто согласовал размещение боеприпасов именно на этой территории;
- кто отвечал за их безопасное хранение;
- кто должен осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности;
- почему выявленные нарушения годами никто не останавливал.
Отдельно следствие проверяет версию о возможном агентурном влиянии РФ и утечке информации о месте хранения боеприпасов в пользу государства-агрессора.
Трагедия в Вишневом: как все происходило
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по составу боеприпасов предприятия "Украинской оборонной промышленности" в Вишневом Киевской области.
В результате возник пожар, который вызвал дальнейшую детонацию боеприпасов в ангарах.
Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поручил провести масштабные проверки в оборонной отрасли после удара по составу.
Президент предупредил руководителей оборонных предприятий о личной ответственности за подобные нарушения.
12 июля в АО "Украинская оборонная промышленность" заявили об увольнении руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора из-за нарушения правил хранения боеприпасов.
В компании тогда же подчеркнули, что виновных ждет и уголовная ответственность.
14 июля должность покинул генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.
Причин отставки он не уточнил, но она стала частью волны кадровых решений в оборонной отрасли после трагедии в Вишневом.