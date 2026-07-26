Безкоштовні путівки дітям дають не тільки в "Артек": хто і за яких умов може отримати

Безкоштовний відпочинок дітей влітку - мрія для батьків. Тож держава щороку оплачує оздоровлення тисяч юних українців у різних локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
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У міністерстві нагадали, що щороку тисячі українських дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть відпочити та оздоровитись коштом держави.
У 2026 році така можливість передбачена як у Міжнародному дитячому центрі "Артек", так і в інших дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які:
Право на оздоровлення за рахунок державного бюджету мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Перелік таких категорій визначений законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та відповідними постановами Кабінету міністрів.
Йдеться, зокрема, про такі категорії:
Кількість місць на кожну оздоровчу зміну є обмеженою, тому путівки розподіляються за принципом пріоритетності.
Першочергове право на отримання путівки мають, насамперед:
"Якщо потреба цих категорій повністю забезпечена, путівки надаються іншим дітям, які мають право на державне оздоровлення", - розповіли у Мінсоцполітики.
Українцям нагадали також, що в липні 2026 року уряд схвалив постанову, яка дозволяє оперативніше забезпечувати оздоровлення дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій:
"Якщо в області або громаді сталася така надзвичайна ситуація, Державна служба України у справах дітей може першочергово спрямувати додаткові путівки саме до цього регіону", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що саме так нещодавно 110 дітей з Вишневого отримали путівки до МДЦ "Артек" на Закарпатті.
Путівки до МДЦ "Артек" розподіляються відповідно до постанови КМУ №276 (від 11 березня 2025 року), а направлення дітей здійснюється відповідно до наказу Мінсоцполітики №239-Н (від 13 травня 2024 року).
Тобто батькам самостійно шукати або купувати путівку - не потрібно.
"Їх розподіл здійснюють уповноважені органи з урахуванням визначених законом категорій дітей та черговості", - повідомили у міністерстві.
Отже, для отримання путівки батькам (або іншим законним представникам дитини) необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання:
У 2026 році крім "Артеку" працює ще один механізм, запроваджений постановою уряду №259 (від 25 лютого 2026 року).
Він дозволяє батькам самостійно обрати один із дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - який бере участь у державній програмі та має договір із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.
За даними Мінсоцполітики, оздоровитись за цією програмою можуть також діти:
Алгоритм отримання путівки виглядає так:
Далі необхідно:
Після узгодження із закладом укладається договір про надання послуг.
"Це можна зробити як особисто, так і дистанційно", - уточнили в Мінсоцполітики.
У день заїзду потрібно надати:
"Послуги з оздоровлення та відпочинку в межах державної програми оплачуються за рахунок коштів державного бюджету", - повідомили у Мінсоцполітики.
Водночас така послуга надається один раз на календарний рік.
Тобто якщо дитина вже отримала путівку (або скористалася іншою державною програмою оздоровлення за бюджетні кошти), повторно отримати її цього ж року не можна.
Насамкінець у міністерстві нагадали, що українці можуть також скористатися місцевими програмами.
"Крім державної програми, багато громад реалізують власні програми оздоровлення дітей за рахунок місцевих бюджетів", - пояснили громадянам.
Отже, навіть якщо дитина не потрапила до державної програми, батьки мають змогу:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів пропонує відчутно змінити систему захисту українських дітей та суттєво підвищити допомогу для прийомних сімей і батьків-опікунів. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у парламенті.
Крім того, ми пояснювали, як у Києві отримати тимчасовий відпочинок можуть батьки дітей з інвалідністю.
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