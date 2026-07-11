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В Украине действует налоговая льгота для семей с детьми: кто может ее получить

08:30 11.07.2026 Сб
2 мин
Размер льготы зависит от того, сколько детей в семье
aimg Валерия Абабина
В Украине действует налоговая льгота для семей с детьми: кто может ее получить Фото: Условия получения налоговой льготы для семей с детьми в Украине (Getty Images)
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Украинцы, имеющие двоих или более детей в возрасте до 18 лет, могут законно платить меньше налога с зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы.

Главное:

  • Размер льготы : 1664 гривны на каждого ребенка. Для двоих детей – 3328 грн, для троих – 4992 грн, и так далее.
  • Лимит зарплаты : 4660 гривен на одного ребенка. То есть для двоих детей – до 9320 грн, для троих – до 13 980 грн, и так далее.
  • Кто имеет право : работник, удерживающий двух и более детей до 18 лет и получающий зарплату от одного работодателя.

Кто может воспользоваться льготой

Право на налоговую социальную льготу имеет работник, одновременно выполняющий два условия: удерживает двух и более детей до 18 лет и получает заработную плату от одного работодателя.

Сколько должна быть зарплата

Чтобы получить льготу, зарплата в 2026 году не должна превышать 4660 гривен на одного ребенка. Этот предел вычисляют по формуле: прожиточный минимум на трудоспособное лицо (3328 гривен) умножают на 1,4 и округляют до ближайших 10 гривен.

Предельный доход растет пропорционально количеству детей: для двоих – до 9320 гривен, для троих – до 13 980 гривен, и так далее.

Сколько можно сэкономить

В 2026 году размер льготы составляет 1664 гривны на каждого ребенка. Эта сумма – это 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного налогового года (3328 гривен).

Если у работника двое детей, льгота составляет 3328 гривен, трое – 4992 гривны, и так далее. Эта сумма вычитается из зарплаты перед начислением налога – и в результате человек платит меньше НДФЛ.

Что нужно сделать

Чтобы воспользоваться льготой, работнику нужно выполнить два шага:

  • подать соответствующее заявление работодателю;
  • предоставить документы, подтверждающие наличие детей.

Напомним, с 2026 года в Украине значительно выросли "детские" выплаты – при рождении ребенка семья получает 50 тысяч гривен, до одного года – по 7 тысяч ежемесячно, после одного до трех лет – по 8 тысяч в рамках программы "Если".

Для семей с ребенком с инвалидностью предусмотрены возросшие суммы.

Многодетные семьи имеют право на 50% скидки на коммунальные услуги – газ, свет, твердое и жидкое топливо.

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