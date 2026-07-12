ua en ru
Вс, 12 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сезон лептоспироза в Украине: что это за инфекция и как не подхватить ее во время отдыха

07:36 12.07.2026 Вс
4 мин
Без лечения болезнь может привести к тяжелым осложнениям и даже угрожать жизни
aimg Ирина Костенко
Сезон лептоспироза в Украине: что это за инфекция и как не подхватить ее во время отдыха Лептоспироз можно "подхватить" во время обычного отдыха на природе (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Летний сезон увеличивает риск заражения лептоспирозом. Больше всего случаев этой болезни в Украине регистрируют тогда, когда люди активнее отдыхают у водоемов, работают на приусадебных участках или просто контактируют с животными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Главное:

  • В чем опасность: без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может приобрести тяжелое течение и вызвать опасные для жизни осложнения.
  • Источники инфекции: основными источниками возбудителя лептоспироза являются серые крысы, полевые мыши, собаки и сельскохозяйственные животные.
  • Попадание в организм: человек может заразиться через поврежденную кожу (порезы, царапины, ссадины) или через слизистые оболочки (глаза, нос, рот).
  • Сезонность рисков: в Украине лептоспироз чаще всего регистрируют весной и летом - после отдыха у водоемов, работ на огороде, прямого контакта с животными и даже употребления "инфицированных" пищевых продуктов или воды.
  • Самые распространенные симптомы: лихорадка, озноб, головная или мышечная боль, рвота, диарея, покраснение глаз и пожелтение кожи (могут появиться в период 2-30 дней после заражения).
  • Основные правила безопасности: купайтесь только на официальных пляжах, заклеивайте водонепроницаемым пластырем повреждения на коже, не забывайте тщательно мыть руки, вакцинируйте домашних собак, не пейте "сырую" воду и обязательно термически обрабатывайте продукты.

Что такое лептоспироз

Лептоспироз - это зоонозная инфекция. То есть ее возбудители в природе циркулируют преимущественно среди животных, но способны передаваться также и человеку.

Согласно информации Минздрава, за первые пять месяцев 2026 года было зафиксировано уже 32 случая заболевания лептоспирозом.

Специалисты объяснили, что больше всего случаев лептоспироза в Украине регистрируется весной и летом, когда люди чаще:

  • отдыхают у водоемов;
  • работают на приусадебных участках;
  • контактируют с животными.

"Именно поэтому в этот период особенно важно соблюдать простые правила профилактики", - отметили в министерстве.

Читайте также: Кардиолог назвала самое опасное время года для сердца: риски огромны

Как передается лептоспироз

В Украине основными источниками возбудителя лептоспироза считаются:

  • серые крысы;
  • полевые мыши;
  • собаки;
  • сельскохозяйственные животные.

В Минздраве объяснили, что возбудитель попадает в организм человека:

  • либо через поврежденную кожу - порезы, царапины, ссадины;
  • либо через слизистые оболочки - глаза, нос, рот.
Читайте также: Лучше не прикасаться: 6 растений, которые способны отправить вас в реанимацию

Когда заражение происходит чаще всего

Чаще всего, по данным Минздрава, заражение лептоспирозом происходит во время:

  • купания;
  • рыбалки в водоемах;
  • контакта с почвой, загрязненной мочой инфицированных животных.

"Особо опасной вода может быть после ураганов, наводнений или сильных ливней", - рассказали украинцам.

Кроме того, "подхватить" болезнь можно вследствие:

  • прямого контакта с биологическими жидкостями зараженных животных (например, при уходе за больным животным);
  • употребления пищевых продуктов или воды, загрязненных мочой инфицированных животных;
  • укусов инфицированных грызунов
Читайте также: Подхватите инфекцию и испортите отдых: где категорически нельзя купаться

Какие могут быть симптомы

Первые симптомы лептоспироза появляются обычно в период от 2 до 30 дней после заражения. Чаще всего - через 7-14 дней.

Самые распространенные симптомы:

  • высокая температура (лихорадка);
  • озноб;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • рвота;
  • диарея;
  • покраснение глаз;
  • пожелтение кожи.
Читайте также: Прививки - не только для детей: Минздрав напомнил, какие вакцинации нужно делать взрослым

Чем опасен лептоспироз

В Минздраве сообщили, что в большинстве случаев - при своевременном лечении - люди, которые "подхватили" эту инфекцию, выздоравливают.

Однако без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может:

  • приобрести тяжелое течение;
  • вызвать опасные для жизни осложнения.

Речь идет, в частности, про:

  • почечную недостаточность;
  • менингит (воспаление оболочек, окружающих мозг и спинной мозг);
  • печеночную недостаточность;
  • поражение легких и затрудненное дыхание.
Читайте также: Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни

Как снизить риск инфицирования

Чтобы обезопасить себя во время отдыха и в повседневной жизни - снизить риск инфицирования лептоспирозом - специалисты советуют придерживаться простых правил профилактики:

  • купаться только в водоемах и на пляжах, где купание официально разрешено;
  • перед купанием - заклеивать порезы и ссадины водонепроницаемым пластырем;
  • после купания в реке или озере - принимать душ, а если на теле есть порезы, ссадины или другие повреждения кожи - обрабатывать их антисептиком;
  • тщательно мыть руки проточной водой с мылом после контакта с животными;
  • принимать меры по борьбе с грызунами в доме и хозяйственных помещениях.

Тем, у кого есть собака, необходимо ежегодно вакцинировать животное против лептоспироза.

Кроме того, украинцам рекомендовали не забывать о правилах пищевой безопасности:

  • не употреблять "сырую" воду - пить кипяченую или бутылированную;
  • хорошо термически обрабатывать мясо и другие продукты перед употреблением.

"Помните: соблюдение этих простых рекомендаций поможет значительно снизить риск заражения", - подытожили в Минздраве.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты нельзя есть сырыми (поскольку они могут навредить здоровью).

Кроме того, мы объясняли, какая ошибка при купании в жару угрожает здоровью и даже жизни.

Читайте также, на каких курортах за границей в 2026 году можно роскошно отдохнуть за копейки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство здравоохранения Украины Медицинская помощь Правила поведения Правила безопасности Животные Болезни Врачи Советы Отдых детей Инфекции
Новости
Рубио получил беспрецедентные полномочия в Венесуэле, — NYT
Рубио получил беспрецедентные полномочия в Венесуэле, — NYT
Аналитика
Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли