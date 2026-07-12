Сезон лептоспироза в Украине: что это за инфекция и как не подхватить ее во время отдыха
Летний сезон увеличивает риск заражения лептоспирозом. Больше всего случаев этой болезни в Украине регистрируют тогда, когда люди активнее отдыхают у водоемов, работают на приусадебных участках или просто контактируют с животными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Главное:
- В чем опасность: без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может приобрести тяжелое течение и вызвать опасные для жизни осложнения.
- Источники инфекции: основными источниками возбудителя лептоспироза являются серые крысы, полевые мыши, собаки и сельскохозяйственные животные.
- Попадание в организм: человек может заразиться через поврежденную кожу (порезы, царапины, ссадины) или через слизистые оболочки (глаза, нос, рот).
- Сезонность рисков: в Украине лептоспироз чаще всего регистрируют весной и летом - после отдыха у водоемов, работ на огороде, прямого контакта с животными и даже употребления "инфицированных" пищевых продуктов или воды.
- Самые распространенные симптомы: лихорадка, озноб, головная или мышечная боль, рвота, диарея, покраснение глаз и пожелтение кожи (могут появиться в период 2-30 дней после заражения).
- Основные правила безопасности: купайтесь только на официальных пляжах, заклеивайте водонепроницаемым пластырем повреждения на коже, не забывайте тщательно мыть руки, вакцинируйте домашних собак, не пейте "сырую" воду и обязательно термически обрабатывайте продукты.
Что такое лептоспироз
Лептоспироз - это зоонозная инфекция. То есть ее возбудители в природе циркулируют преимущественно среди животных, но способны передаваться также и человеку.
Согласно информации Минздрава, за первые пять месяцев 2026 года было зафиксировано уже 32 случая заболевания лептоспирозом.
Специалисты объяснили, что больше всего случаев лептоспироза в Украине регистрируется весной и летом, когда люди чаще:
- отдыхают у водоемов;
- работают на приусадебных участках;
- контактируют с животными.
"Именно поэтому в этот период особенно важно соблюдать простые правила профилактики", - отметили в министерстве.
Как передается лептоспироз
В Украине основными источниками возбудителя лептоспироза считаются:
- серые крысы;
- полевые мыши;
- собаки;
- сельскохозяйственные животные.
В Минздраве объяснили, что возбудитель попадает в организм человека:
- либо через поврежденную кожу - порезы, царапины, ссадины;
- либо через слизистые оболочки - глаза, нос, рот.
Когда заражение происходит чаще всего
Чаще всего, по данным Минздрава, заражение лептоспирозом происходит во время:
- купания;
- рыбалки в водоемах;
- контакта с почвой, загрязненной мочой инфицированных животных.
"Особо опасной вода может быть после ураганов, наводнений или сильных ливней", - рассказали украинцам.
Кроме того, "подхватить" болезнь можно вследствие:
- прямого контакта с биологическими жидкостями зараженных животных (например, при уходе за больным животным);
- употребления пищевых продуктов или воды, загрязненных мочой инфицированных животных;
- укусов инфицированных грызунов
Какие могут быть симптомы
Первые симптомы лептоспироза появляются обычно в период от 2 до 30 дней после заражения. Чаще всего - через 7-14 дней.
Самые распространенные симптомы:
- высокая температура (лихорадка);
- озноб;
- головная боль;
- боль в мышцах;
- рвота;
- диарея;
- покраснение глаз;
- пожелтение кожи.
Чем опасен лептоспироз
В Минздраве сообщили, что в большинстве случаев - при своевременном лечении - люди, которые "подхватили" эту инфекцию, выздоравливают.
Однако без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может:
- приобрести тяжелое течение;
- вызвать опасные для жизни осложнения.
Речь идет, в частности, про:
- почечную недостаточность;
- менингит (воспаление оболочек, окружающих мозг и спинной мозг);
- печеночную недостаточность;
- поражение легких и затрудненное дыхание.
Как снизить риск инфицирования
Чтобы обезопасить себя во время отдыха и в повседневной жизни - снизить риск инфицирования лептоспирозом - специалисты советуют придерживаться простых правил профилактики:
- купаться только в водоемах и на пляжах, где купание официально разрешено;
- перед купанием - заклеивать порезы и ссадины водонепроницаемым пластырем;
- после купания в реке или озере - принимать душ, а если на теле есть порезы, ссадины или другие повреждения кожи - обрабатывать их антисептиком;
- тщательно мыть руки проточной водой с мылом после контакта с животными;
- принимать меры по борьбе с грызунами в доме и хозяйственных помещениях.
Тем, у кого есть собака, необходимо ежегодно вакцинировать животное против лептоспироза.
Кроме того, украинцам рекомендовали не забывать о правилах пищевой безопасности:
- не употреблять "сырую" воду - пить кипяченую или бутылированную;
- хорошо термически обрабатывать мясо и другие продукты перед употреблением.
"Помните: соблюдение этих простых рекомендаций поможет значительно снизить риск заражения", - подытожили в Минздраве.
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