Сезон лептоспироза в Украине: что это за инфекция и как не подхватить ее во время отдыха

Летний сезон увеличивает риск заражения лептоспирозом. Больше всего случаев этой болезни в Украине регистрируют тогда, когда люди активнее отдыхают у водоемов, работают на приусадебных участках или просто контактируют с животными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Главное: В чем опасность : без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может приобрести тяжелое течение и вызвать опасные для жизни осложнения.

: без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может приобрести тяжелое течение и вызвать опасные для жизни осложнения. Источники инфекции : основными источниками возбудителя лептоспироза являются серые крысы, полевые мыши, собаки и сельскохозяйственные животные.

: основными источниками возбудителя лептоспироза являются серые крысы, полевые мыши, собаки и сельскохозяйственные животные. Попадание в организм : человек может заразиться через поврежденную кожу (порезы, царапины, ссадины) или через слизистые оболочки (глаза, нос, рот).

: человек может заразиться через поврежденную кожу (порезы, царапины, ссадины) или через слизистые оболочки (глаза, нос, рот). Сезонность рисков : в Украине лептоспироз чаще всего регистрируют весной и летом - после отдыха у водоемов, работ на огороде, прямого контакта с животными и даже употребления "инфицированных" пищевых продуктов или воды.

: в Украине лептоспироз чаще всего регистрируют весной и летом - после отдыха у водоемов, работ на огороде, прямого контакта с животными и даже употребления "инфицированных" пищевых продуктов или воды. Самые распространенные симптомы : лихорадка, озноб, головная или мышечная боль, рвота, диарея, покраснение глаз и пожелтение кожи (могут появиться в период 2-30 дней после заражения).

: лихорадка, озноб, головная или мышечная боль, рвота, диарея, покраснение глаз и пожелтение кожи (могут появиться в период 2-30 дней после заражения). Основные правила безопасности: купайтесь только на официальных пляжах, заклеивайте водонепроницаемым пластырем повреждения на коже, не забывайте тщательно мыть руки, вакцинируйте домашних собак, не пейте "сырую" воду и обязательно термически обрабатывайте продукты.

Что такое лептоспироз

Лептоспироз - это зоонозная инфекция. То есть ее возбудители в природе циркулируют преимущественно среди животных, но способны передаваться также и человеку.

Согласно информации Минздрава, за первые пять месяцев 2026 года было зафиксировано уже 32 случая заболевания лептоспирозом.

Специалисты объяснили, что больше всего случаев лептоспироза в Украине регистрируется весной и летом, когда люди чаще:

отдыхают у водоемов;

работают на приусадебных участках;

контактируют с животными.

"Именно поэтому в этот период особенно важно соблюдать простые правила профилактики", - отметили в министерстве.

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Как передается лептоспироз

В Украине основными источниками возбудителя лептоспироза считаются:

серые крысы;

полевые мыши;

собаки;

сельскохозяйственные животные.

В Минздраве объяснили, что возбудитель попадает в организм человека:

либо через поврежденную кожу - порезы, царапины, ссадины;

либо через слизистые оболочки - глаза, нос, рот.

Когда заражение происходит чаще всего

Чаще всего, по данным Минздрава, заражение лептоспирозом происходит во время:

купания;

рыбалки в водоемах;

контакта с почвой, загрязненной мочой инфицированных животных.

"Особо опасной вода может быть после ураганов, наводнений или сильных ливней", - рассказали украинцам.

Кроме того, "подхватить" болезнь можно вследствие:

прямого контакта с биологическими жидкостями зараженных животных (например, при уходе за больным животным);

употребления пищевых продуктов или воды, загрязненных мочой инфицированных животных;

укусов инфицированных грызунов

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Какие могут быть симптомы

Первые симптомы лептоспироза появляются обычно в период от 2 до 30 дней после заражения. Чаще всего - через 7-14 дней.

Самые распространенные симптомы:

высокая температура (лихорадка);

озноб;

головная боль;

боль в мышцах;

рвота;

диарея;

покраснение глаз;

пожелтение кожи.

Чем опасен лептоспироз

В Минздраве сообщили, что в большинстве случаев - при своевременном лечении - люди, которые "подхватили" эту инфекцию, выздоравливают.

Однако без надлежащей медицинской помощи лептоспироз может:

приобрести тяжелое течение;

вызвать опасные для жизни осложнения.

Речь идет, в частности, про:

почечную недостаточность;

менингит (воспаление оболочек, окружающих мозг и спинной мозг);

печеночную недостаточность;

поражение легких и затрудненное дыхание.

Как снизить риск инфицирования

Чтобы обезопасить себя во время отдыха и в повседневной жизни - снизить риск инфицирования лептоспирозом - специалисты советуют придерживаться простых правил профилактики:

купаться только в водоемах и на пляжах, где купание официально разрешено;

перед купанием - заклеивать порезы и ссадины водонепроницаемым пластырем;

после купания в реке или озере - принимать душ, а если на теле есть порезы, ссадины или другие повреждения кожи - обрабатывать их антисептиком;

тщательно мыть руки проточной водой с мылом после контакта с животными;

принимать меры по борьбе с грызунами в доме и хозяйственных помещениях.

Тем, у кого есть собака, необходимо ежегодно вакцинировать животное против лептоспироза.

Кроме того, украинцам рекомендовали не забывать о правилах пищевой безопасности:

не употреблять "сырую" воду - пить кипяченую или бутылированную;

хорошо термически обрабатывать мясо и другие продукты перед употреблением.

"Помните: соблюдение этих простых рекомендаций поможет значительно снизить риск заражения", - подытожили в Минздраве.